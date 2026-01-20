قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش السوري: قسد انسحب من مخيم الهول وأخرج كل المحتجزين منه
شيخ الأزهر يؤكد لضيوف الأوقاف على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي بما يخدم المجتمعات
حماس: الجهات الحكومية في غزة شرعت باتخاذ إجراءات لتسهيل عمل اللجنة الوطنية
الرئيس العراقي يؤكد على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة
وفاة شاب داخل مسجد عقب أدائه الصلاة بشبرا الخيمة
القبض على طالبين تعاملا بشكل غير لائق مع معلمتهما
إجراءات قانونية تجاه سيدة ادعت استغلال فرد شرطة لعمله والتعدى على والدها
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر

حنان توفيق

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي صندوق تحيا مصر، لبحث سبل تعزيز الاستثمار لدعم السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية مع الحفاظ على قيمتها البيئية والجيولوجية،  وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع تناول محاور سبل تطوير المحميات الطبيعية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يسهم في جذب الاستثمارات البيئية وتعزيز السياحة المستدامة، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الخصائص البيئية الفريدة لكل محمية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع تناول بحث مقترح إنشاء ممرات ممهدة ومخصصة لسير السيارات الكهربائية داخل المحميات، بما يضمن سهولة الحركة للزائرين والعاملين دون الإضرار بالطبيعة البيئية، مشيرة إلي  أنه تم تدقيق وتحديد المسارات البيئية المعتمدة من إدارات المحميات لتعظيم الاستفادة منها في العمليات التشغيلية.

وأضافت د. منال عوض أن الاجتماع شمل ايضاً مناقشة التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية داخل المحميات الطبيعية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للإدارة المستدامة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

كما شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة إعداد دراسة متكاملة لتصميم مداخل المحميات الطبيعية، بما يعكس الهوية البيئية والجيولوجية المميزة لكل محمية، ويسهم في تحسين الصورة البصرية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للزائرين، مع الالتزام الكامل بالمعايير البيئية.

ووجّهت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة في ختام الاجتماع بإعداد الدراسة البيئية المتكاملة للمشروع، تتضمن تحديد الخامات والمواد المستخدمة في التنفيذ، بما يتماشى مع طبيعة كل محمية، ويضمن الحفاظ على مواردها الطبيعية وقيمتها البيئية.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة مستمرة في تعزيز الشراكات الوطنية، وعلى رأسها التعاون مع صندوق تحيا مصر، لدعم المشروعات التنموية المستدامة داخل المحميات الطبيعية، بما يعزز مكانة المحميات المصرية كوجهات بيئية وسياحية عالمية، ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية.

المحميات الطبيعية تحيا مصر وزيرة التنمية المحلية السياحة البيئية بالمحميات الطبيعية المشروعات التنموية المستدامة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

منتخب مصر

ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي الجديد أبرز المرشحين لمعسكر الفراعنة المقبل

لتخفيف الأعباء.. توافر السلع بأسعار مناسبة طوال شهر رمضان المبارك

زيلينسكي

زيلينسكي: يجب الضغط على روسيا لإنهاء الحرب

القدس

معروف الرفاعي: إسرائيل تريد أن تفرض سيادة كاملة على القدس

بالصور

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

مفاجأة… أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

