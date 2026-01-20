الإسكندرية.. تكثيف القوافل الطبية بالمناطق الأكثر احتياجا وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية

كثفت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية ، اقامة القوافل الطبية بالمناطق الاكثر احتياجا ، تنفيذا لتوجيهات محافظ الاسكندرية احمد خالد بتقديم الدعم الصحي والتوعوي وتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية لكافة المواطنين .



وذكر حي وسط ، انه تم تنظيم قافلة طبية مجانية بجمعية العروة الوثقي بالشاطبي بالتعاون مع منطقة وسط الطبية ، ضمن النسخة الرابعة لحملة 100 يوم صحة ، وتم خلال القافلة تقديم تحاليل وفحوصات مجانية استفاد منها حوالي 50 شخصا وتحويل حالتين للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة لاستكمال الأشعة والتحاليل .



وشملت القافلة تقديم عدة ندوات توعية، بمعرفة فرق التثقيف الصحى بالحي عن الكشف المبكر عن أورام الثدي ،و خطورة مرض السعار وكيفية الوقاية والمستشفيات التي تقدم المصل .



كما نظم حي غرب ، يوما طبيا للكشف علي المواطنين المترددين علي المركز التكنولوجي وللعاملين بديوان عام الحي .. وتضمنت فعاليات اليوم الطبي ، الكشف المبكر عن الامراض المزمنه مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الاورام السرطانيه.



وإستمعت رئيس الحي لشكاوي عددا من المواطنين، وتم الحل الفوري لكافة شكاوي وطلبات المواطنين ، موجهة كافة الادارات سرعة الرد علي أي شكوي تخص المواطن ، ومشيرة إلي ضرورة تسهيل الاجراءات للتيسير علي المواطنين مع التاكيد علي استمرار عمل الاحياء بكافة امكانيتها في خدمة المواطن.