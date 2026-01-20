أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 20-1-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 عدد من المباريات أبرزها مواجهة إنتر ميلان ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا.





مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة



- كايرات ألماتي X كلوب بروج – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

- بودو جليمت X مانشستر سيتي – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

- كوبنهاجن X نابولي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5

- إنتر ميلان X آرسنال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

- أولمبياكوس X باير ليفركوزن – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6

- ريال مدريد X موناكو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

- سبورتنج لشبونة X باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

- توتنهام هوتسبير X بوروسيا دورتموند – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

- فياريال X أياكس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 7



مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة



- الجونة X بيراميدز – الساعة 2:30 ظهرا على قناة ON SPORT 1

- بتروجت X مودرن سبورت – الساعة 2:30 ظهرا على قناة ON SPORT 1



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



- الشباب X النجمة – الساعة 5 مساء على قناة Thmanyah

- الأهلي X الخليج – الساعة 7:30 مساء على قناة Thmanyah

- الفتح X الخلود – الساعة 7:30 مساء على قناة Thmanyah



مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي



- سالفورد سيتي X سويندون – الساعة 9:45 مساء