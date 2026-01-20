أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 20-1-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 عدد من المباريات أبرزها مواجهة إنتر ميلان ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
- كايرات ألماتي X كلوب بروج – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
- بودو جليمت X مانشستر سيتي – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2
- كوبنهاجن X نابولي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5
- إنتر ميلان X آرسنال – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2
- أولمبياكوس X باير ليفركوزن – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6
- ريال مدريد X موناكو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
- سبورتنج لشبونة X باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3
- توتنهام هوتسبير X بوروسيا دورتموند – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4
- فياريال X أياكس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 7
مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة
- الجونة X بيراميدز – الساعة 2:30 ظهرا على قناة ON SPORT 1
- بتروجت X مودرن سبورت – الساعة 2:30 ظهرا على قناة ON SPORT 1
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
- الشباب X النجمة – الساعة 5 مساء على قناة Thmanyah
- الأهلي X الخليج – الساعة 7:30 مساء على قناة Thmanyah
- الفتح X الخلود – الساعة 7:30 مساء على قناة Thmanyah
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
- سالفورد سيتي X سويندون – الساعة 9:45 مساء