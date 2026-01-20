قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

استئناف عرض «كارمن» 22 يناير الجاري بعد مشاركتها في مهرجان المسرح العربي

مسرحية كارمن
مسرحية كارمن
أحمد البهى

يستعد فريق عمل مسرحية كارمن، لاستأنف عرض المسرحية يوم 22 من الشهر الجاري، بعد توقف دام لعدة أيام، للمشاركة في مهرجان المسرح العربي. 

يُذكر أن "كارمن" مأخوذة عن رواية الكاتب الفرنسي بروسبير ميريميه، دراماتورج محمد علي إبراهيم، وتتناول حياة كارمن الفتاة الغجرية المتمرّدة التي تمثل ثقافة الغجر في مواجهة ثقافة المدنية الإسبانية القائمة على النظام والقانون.


عرض "كارمن " بطولة ريم أحمد، ميدو عبد القادر، محمد حسيب، عبد الرحمن جميل، ميار يحيى، لمياء الخولي، أحمد علاء، عصام شرف الدين، وأحمد بدالي، إعداد موسيقى حازم الكفراوى ،استعراضات سالى احمد، ديكور و ملابس احمد شربي ، إضاءة ابو بكر الشريف، دراماتورجيا محمد علي إبراهيم، إخراج ناصر عبد المنعم.

مسرحية كارمن كارمن مهرجان المسرح العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

