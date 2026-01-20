استئناف عرض «كارمن» 22 يناير الجاري بعد مشاركتها في مهرجان المسرح العربي

يستعد فريق عمل مسرحية كارمن، لاستأنف عرض المسرحية يوم 22 من الشهر الجاري، بعد توقف دام لعدة أيام، للمشاركة في مهرجان المسرح العربي.

يُذكر أن "كارمن" مأخوذة عن رواية الكاتب الفرنسي بروسبير ميريميه، دراماتورج محمد علي إبراهيم، وتتناول حياة كارمن الفتاة الغجرية المتمرّدة التي تمثل ثقافة الغجر في مواجهة ثقافة المدنية الإسبانية القائمة على النظام والقانون.



عرض "كارمن " بطولة ريم أحمد، ميدو عبد القادر، محمد حسيب، عبد الرحمن جميل، ميار يحيى، لمياء الخولي، أحمد علاء، عصام شرف الدين، وأحمد بدالي، إعداد موسيقى حازم الكفراوى ،استعراضات سالى احمد، ديكور و ملابس احمد شربي ، إضاءة ابو بكر الشريف، دراماتورجيا محمد علي إبراهيم، إخراج ناصر عبد المنعم.