الصحة تستعد لـ ضم المنيا إلى منظومة التأمين الشامل
المستشار هشام بدوي يستقبل النائب العام لتهنئته برئاسة مجلس النواب
العربية لحقوق الإنسان تدين الاعتداءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا
الإمارات تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام العالمي
طارق العشري: كأس أمم إفريقيا ذهبت إلى من يستحق
مأساة في قرية الراهب | والقبض على قاتل 3 أطفال انتقاما من والدهم.. تفاصيل
بدر إضافي يحير التقويم ويدهش العلماء.. ما هو القمر الأزرق؟
الخميس بعد المقبل إجازة في البنوك بسبب أجازة ثورة يناير وعيد الشرطة
الداخلية تكشف حقيقة سرقة 2 كيلو ذهب من تاجر بقنا
9 مليارات دولار صادرات ذهب في 2026.. الشعبة تعلن مفاجأة للمصريين
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ الدولي للمشاركة في منتدى دافوس
الرئيس السيسي يصل مطار زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

لتقديم الخدمات النقابية للمهندسين.. سيارة متنقلة بمدينة العلمين الجديدة

ايمن محمود

أعلن جهاز مدينة العلمين الجديدة تتواجد السيارة المتنقلة لنقابة المهندسين اليوم أمام مقر جهاز مدينة العلمين الجديدة،  لتقديم مختلف الخدمات النقابية للمهندسين، في إطار تسهيل الإجراءات وتقريب الخدمات بمواقع العمل.

وأكد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، أن تواجد السيارة المتنقلة يتيح للمهندسين العاملين بالمدينة فرصة إنهاء خدماتهم بسهولة، مشيرًا إلى أنها تتواجد بصفة منتظمة مرة واحدة أسبوعيًا أمام مقر الجهاز.

وتقدم السيارة المتنقلة حزمة متكاملة من الخدمات النقابية، تشمل تجديد الاشتراكات، والاشتراك والتجديد بمشروع الرعاية الصحية، واستخراج شهادات القيد والإفادات، وخدمات المعاشات والإعانات، وحجز الدورات التدريبية، وغيرها من الخدمات.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق عقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، اجتماعًا موسعًا مع جميع المكاتب الاستشاريه العاملة بالمدينة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لموقف تنفيذ المشروعات، ودفع معدلات الإنجاز، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المقررة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور مهندس مصطفى النجدي، والمهندس سامي فهمي، والمهندس عصام الشيخ، والمهندس عبد العزيز سليمان نواب رئيس الجهاز، والمهندس أحمد النقيب مدير إدارة المشروعات، والمهندس صالح محمد، والمهندس محمد نبيل، والمهندس محمد علي، والمهندس محمود الأمير مديري التنفيذ، والأستاذ أحمد فتحي مدير عام الأمن.

وخلال الاجتماع، شدد الدكتور محمد خلف على الأهمية القصوى للالتزام بتسليم الوحدات السكنية للعملاء في المواعيد المحددة، خاصة بمناطق الأبراج الشاطئية، والحي اللاتيني، وكمبوند مزارين، ومشروع سكن لكل المصريين، مؤكدًا أن ملف التسليمات يُعد أولوية المرحلة المقبلة، مع عدم التهاون نهائيًا في تنفيذ الأعمال طبقًا للبرامج الزمنية المعتمدة.

كما وجّه رئيس الجهاز بضرورة إعداد تقرير أسبوعي شامل عن موقف التنفيذ ونسب الإنجاز، يتم عرضه على السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بما يضمن المتابعة المستمرة واتخاذ القرارات الداعمة لسير العمل.

وأكد رئيس الجهاز على ضرورة ضغط معدلات التنفيذ، والالتزام الصارم بالبرنامج الزمني المحدد، مع تكثيف الأعمال وزيادة المعدات والعمالة بالمواقع، وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، وعدم التهاون مع أي تقصير، إلى جانب سرعة استكمال توريد البنود الناقصة للانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركات المتقاعسة والمتأخرة في التنفيذ.

وفي سياق متصل، وجّه رئيس الجهاز بسرعة الانتهاء من أعمال الطرق والمرافق والميادين بمنطقة الداون تاون وكوبري C19، بالإضافة إلى ضغط معدلات التنفيذ الخاصة بـ المحطات وخزانات التكديس، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية بالمناطق الجاري تنفيذها.

كما شدد رئيس الجهاز على مراجعة واعتماد المستخلصات أولًا بأول، وتقديمها للجهاز دون تأخير، والالتزام الكامل بالمواعيد المحددة لتسليمها، مؤكدًا أن انتظام المستخلصات يمثل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على وتيرة التنفيذ المطلوبة.

واختتم رئيس الجهاز الاجتماع بالتأكيد على أن ما تشهده مدينة العلمين الجديدة من طفرة عمرانية وتنموية يأتي في إطار الدعم المستمر وتوجيهات القيادة السياسية، وبمتابعة مباشرة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بما يعكس رؤية الدولة في إنشاء مدن ذكية ومستدامة، وتحقيق تنمية عمرانية متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير سكن ملائم للمواطنين وفق أعلى معايير التخطيط والتنفيذ.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح العلمين الجديدة

