موجة قطبية تضرب الدول العربية.. ماذا ينتظر الطقس في مصر؟

أحمد أيمن

تشهد المنطقة العربية خلال الأيام الحالية موجة جوية قطبية شديدة تؤثر على 12 دولة، وتتضمن ثلوجًا وصقيعًا وأمطارًا ورياحًا قوية وضبابًا، ما دفع الهيئات الرسمية لإصدار تحذيرات للمواطنين من مخاطر هذه الحالة الجوية على التنقل والزراعة والسلامة العامة. 

تشمل الدول المتأثرة المغرب، الجزائر، تونس، العراق، فلسطين، لبنان، سوريا، مصر، السعودية، الإمارات، البحرين، وسلطنة عُمان.

وقد أهابت الجهات المختصة بالسكان في هذه البلدان اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال الأيام المقبلة نتيجة الانخفاض الحاد في درجات الحرارة والتقلبات الجوية الحادة. 

موجة قطبية في الدول العربية 

في المغرب، حذرت الأرصاد الجوية من تساقطات ثلجية واسعة مع موجة برد قوية تمتد حتى منتصف الأسبوع، وتشمل المناطق الجبلية انخفاضات في الحرارة قد تصل تحت الصفر، مصحوبة برياح قوية قد تصل سرعتها إلى أكثر من 75 كم/ساعة، مما يزيد من تأثير الصقيع واحتمالات انعدام الرؤية في الطرقات. 

أما في الجزائر، فأصدر الديوان الوطني للأرصاد تنبيهًا بخصوص رياح عاتية متوقعة، يتوقع أن تثير الأتربة وتؤثر على مدى الرؤية، كما حذرت في تونس وزارة الفلاحة من أمطار رعدية غزيرة مع إمكانية بلوغ كميات الهطول في بعض المناطق أكثر من 80 ملم، ودعت المزارعين لحماية المواشي والمعدات الزراعية. 

في العراق، توقّعت هيئة الأنواء الجوية أمطارًا مع احتمالات تساقط الثلوج في المرتفعات خلال الأيام القادمة مع انخفاض ملموس في الحرارة، بينما تركزت التحذيرات في لبنان على الضباب والجليد، لا سيما على الطرق الداخلية والجبلية التي تشهد درجات حرارة منخفضة قد تتسبب في صعوبة التنقل.

وفي سوريا، أعلنت الأرصاد عن موجة صقيع متوسطة إلى قوية تبدأ تأثيراتها من بداية الأسبوع وتبلغ ذروتها خلال فجر أيام الثلاثاء والأربعاء قبل أن تبدأ بالتراجع بعد ذلك، مع خطر تكوّن الضباب في بعض المناطق. 

حالة الطقس في مصر 

في مصر، أشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمال لأمطار متفاوتة الشدة.

وتوقعت الهيئة طقسا شديد البرودة صباحا وليلا من الثلاثاء حتى السبت المقبل، مع احتمال تكوّن شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق الرئيسية، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

بينما أشارت المملكة العربية السعودية إلى انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في المناطق الشمالية، مع تحذيرات من مخاطر البرد الشديد. 

أما في الإمارات، فنبه المركز الوطني للأرصاد من ضباب قد يقلل مدى الرؤية في الصباح الباكر، وذكر في البحرين أن الرياح الشمالية الغربية ستزداد نشاطًا، ما يزيد من الإحساس بالبرودة في الليل والصباح. 

وفي سلطنة عُمان، حذرت الأرصاد من الغبار والأمواج العالية وتأثيرات الرياح القوية على مستوى الرؤية في المناطق الصحراوية والسواحل. 

وفي فلسطين، شدّدت الأرصاد على خطر التزحلق على الطرق بسبب الأمطار والضباب، وعلى مخاطر الصقيع والتجمّد الذي قد يطال المناطق المرتفعة خلال الليالي الباردة المقبلة. 

