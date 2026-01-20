قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرزهم رامز جلال وإلهام شاهين.. نجوم الفن يستقبلون العام الجديد بتأدية مناسك العمرة |صور
الجمارك توضح تفاصيل قرار إلغاء إعفاء الضريبة على الهواتف المحمولة
شروط سهلة.. طريقة التقديم لوظائف بنك مصر 2026
رئيس الوزراء يشهد إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية
صدمة للسنغال.. قرارات مرتقبة من " كاف" بعد أحداث نهائي إفريقيا
مجلس حكماء المسلمين يعزي باكستان في ضحايا حريق مول كراتشي
بتهمة نشر فيديوهات خا.دشة للحياء.. التيك توكر أسماء إسماعيل تواجه هذه العقوبة
الجيش السوري يسقط مسيرتين مفخختين لقوات «قسد» قرب الشدادي بريف الحسكة الجنوبي
هل يجوز إيداع الأم المريضة بالزهايمر في مستشفى أمراض عقلية؟.. أمين الإفتاء يجيب
ماكرون: نشهد تحولا نحو عالم بلا قواعد وسط طموحات إمبريالية وضغوط تجارية أمريكية
وزير المالية: %73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي
البابا تواضروس يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس هيئة الأمن القومي
فن وثقافة

وزير الثقافة يبحث مع إدارة مهرجان القاهرة السينمائي سبل تطوير الدورة الـ47

وزير الثقافة وحسين فهمي
وزير الثقافة وحسين فهمي
أحمد البهى

اجتمع الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مع الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفريق عمل المهرجان، لبحث سبل تطوير العمل بالمهرجان في نسخته الـ47، المقررة خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، ومناقشة التحديات والمعوقات التي واجهت الدورات السابقة وكيفية معالجتها.

في بداية الاجتماع، أعرب الفنان حسين فهمي عن شكره وتقديره لوزارة الثقافة، وللسيد الوزير بصفة خاصة، على الدعم الكبير الذي قدمته الوزارة للمهرجان خلال دورته السابقة، والذي كان له أثر ملموس في نجاحها.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن الوزارة بكافة قطاعاتها وهيئاتها على أتم استعداد للتعاون الكامل مع إدارة المهرجان، وتقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي والفني، لضمان خروج الدورة المقبلة بالشكل الذي يليق بتاريخ المهرجان العريق ومكانة مصر الرائدة في فن السينما.

كما تناول اللقاء أبرز المعوقات والمشكلات التي صادفت الدورة الماضية، وتمت مناقشة سبل تفاديها في الدورة المقبلة من خلال البدء المبكر في التحضيرات، ووضع استراتيجية وخطة عمل متكاملة تضمن تقديم المهرجان بأبهى صورة، مع التأكيد على قيمته كمهرجان عالمي مرموق، وباعتباره المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والشرق الأوسط المعتمد من الاتحاد الدولي لمنتجي الأفلام (FIAPF) بفئة A، ما يعزز دوره في دعم صناعة السينما العربية والعالمية.

وضم فريق عمل المهرجان الحاضر في الاجتماع كلًا من: محمد طارق، المدير الفني للمهرجان؛ زين العابدين خيري، مدير المركز الصحفي؛ محمد سيد عبد الرحيم، مدير “أيام القاهرة لصناعة السينما”؛ ونيفين الزهيري، مديرة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بالمهرجان.

الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الفنان حسين فهمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب : بين المساعدة في الطريق ومكابح الجوار.. هل تنجو إيران من العاصفة المؤجلة؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

