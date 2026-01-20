تفاصيل مبادرة علماء المستقبل لدعم الطلاب المتفوقين بالجامعات| بث مباشر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية منحة "علماء المستقبل" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

برنامج منحة "علماء المستقبل"

افتتح الإعلامي أسامة كمال، فعاليات حوار مفتوح مع الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية، ضمن برنامج منحة "علماء المستقبل"، التي تُقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن المبادرة تعكس أحد أبرز ملامح الشخصية المصرية القائمة على التكافل والتضامن بين مختلف أطياف المجتمع.

ووصف كمال، خلال كلمته، الحدث بأنه لا يصنع جديدًا بقدر ما يؤكد على أصالة روح الشعب المصري وقدرته الدائمة على التكاتف والعمل المشترك.

وقال: "إحنا هنا نؤكد على فكرة مهمة جدًا، وهي إن قوة الشعب المصري دايمًا في تكاتفه، وفي قدرته إنه يشتغل مع بعضه علشان نوصل للجمهورية الجديدة".

وأضاف أن هذه المبادرات تمثل نافذة أمل حقيقية للشباب، وتسهم في تمكينهم من التميز والنجاح، ليواصلوا مسيرة العطاء التي بدأها الآباء المؤسسون، موجهًا الشكر لكل من ساهم في الدعم والرعاية، وعلى رأسهم السيدة انتصار السيسي.

دعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية حدث وطني مهم

من جانبه أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أن المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية حدث وطني مهم .

وقال الدكتور أيمن عاشور، في كلمته بفعالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية: "منحة علماء المستقبل تجسد إيمان الدولة العميق بأن بناء الإنسان هو أساس أي نهضة شاملة".

وأكمل: " الدولة المصرية بمؤسساتها مازالت تسير على نهج الشراكة والتكامل وتحمل المسؤولية الجماعية في دعم المتفوقين".

ولفت عاشور : "نشكر السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية على رعايتها لهذه المبادرة "، مضيفا:" الدولة تستثمر بشكل غير مسبوق في التعليم العالي ".

وتابع وزير التعليم العالي :" نقوم بإعداد برامج حديثة في المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين وهناك خطة استراتيجية موضوعة لدعم الطلاب المتميزين ".