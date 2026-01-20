رئيس الوزراء يشهد إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية.



وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، أن المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية تقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية .

وقال محمد سامي في كلمته في فعالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزيين بالجامعات المصرية بحضور رئيس الوزراء، أنه هناك اهتمام عميق بالعمل والتعليم وإيمان بأن الاستثمار الحقيقي يكون في العقول الشابة القادرة على صناعة المستقبل ".



وتابع محمد سامي :" هناك تكامل بين مؤسسات الدولة المصرية حول هدف وطني وهو دعم ورعاية الطلاب المتميزين وأن التفوق العلمي والبحثي يمثل أولوية وطنية في صميم رؤية الدولة لبناء الإنسان ".



وأكمل محمد سامي :" نعتز بالدور الرائد في إعداد اجيال من علماء ومفكرين وقادة الرأي ونؤمن بان دعم الطلاب المتميزين علميا وبحثيا واجب وطني ومسؤولية مشتركة لإعداد كوادر قادرة على الإبداع والمنافسة ".