محافظات

الشاب السيناوي محمد صابر علي الموافي رئيسا للاتحاد الوطني للقيادات الشبابية

الشاب محمد صابر موافي
الشاب محمد صابر موافي
ايمن محمد

أصدر  الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة قرارا بتعيين الشاب السيناوي محمد صابر علي الموافي رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية بقرار وزاري رقم (1798) لسنة 2025، وذلك في إطار دعم الدولة المصرية للاتحادات الشبابية الوطنية وتمكين الكوادر الشابة من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

ويُعد الاتحاد الوطني للقيادات الشبابية كيانًا شبابيًا رسميًا يعمل تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة ويُشرف عليه مكتب الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ويهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر الشبابية على مهارات القيادة، وتعزيز مشاركتهم في العمل المجتمعي و التنفيذي تحت قيم الولاء الوطني وروح المبادرة.

وجاء تعيين الموافي، الشاب السيناوي الأصل، تأكيدًا على ثقة الوزارة في قدرات الشباب المصري وإسهاماتهم في دعم برامج الشباب وتنفيذ المبادرات والمشروعات الوطنية. 

ويسعى الاتحاد، بقيادته الجديدة، إلى ترجمة أولويات رؤية مصر 2030 في مجال تمكين الشباب، وتوسيع قاعدة المشاركة الشبابية في مختلف المجالات التنموية والاجتماعية.

وكان الاتحاد أعلن عن استعداداته لتنفيذ فعاليات منتدى شباب مصر بشرم الشيخ، والتي من المتوقع أن تجمع مئات الشباب من محافظات الجمهورية في إطار حوار وتبادل خبرات حول القضايا الشبابية وأدوارهم في خدمة المجتمع.

وأكدت الوزارة استمرار دعمها للمبادرات والاتحادات الشبابية الجادة التي تساهم في إعداد وتأهيل الشباب، وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، متمنيةً لرئيس الاتحاد الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهامه الوطنية. الموكلة إليه.

جنوب سيناء محمد صابر موافي القيادات الشبابيه وزارة الشباب

