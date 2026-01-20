نافذة أمل حقيقية للشباب.. أسامة كمال يشيد بمبادرة منحة علماء المستقبل

افتتح الإعلامي أسامة كمال فعاليات حوار مفتوح مع الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية ضمن برنامج منحة علماء المستقبل، والذي يقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، مؤكدًا أن المبادرة تعكس أحد أهم ملامح الشخصية المصرية القائمة على التكافل والتضامن بين مختلف أطياف المجتمع.

ووصف “كمال” خلال حواره الحدثه بأنه لا يصنع جديدًا بقدر ما يؤكد على أصالة روح الشعب المصري.

وتابع قائلًا :"إحنا هنا بنؤكد على فكرة مهمة جدًا، وهي إن قوة الشعب المصري دايمًا في تكاتفه، وفي قدرته إنه يشتغل مع بعضه عشان نوصل للجمهورية الجديدة

وأضاف أن هذه المبادرات تمثل نافذة أمل حقيقية للشباب، وتسهم في تمكينهم من التميز والنجاح، ليواصلوا مسيرة العطاء التي بدأها الآباء المؤسسون، موجهًا الشكر لكل من ساهم بالدعم والرعاية، وعلى رأسهم السيدة الأولى الدكتورة انتصار السيسي.