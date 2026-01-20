قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
أحمد حسن: ساديو ماني يستحق جائزة خاصة لإنقاذ صورة الكرة الأفريقية
رئيس الوزراء: شركة تنمية الريف المصري من الركائز الرئيسية لدعم رؤية الدولة

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء مهندس/ عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد؛ وذلك لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية.

 وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن شركة تنمية الريف المصري الجديد تُعد من الركائز الرئيسية لدعم رؤية الدولة في مجال التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

  وخلال اللقاء، استعرض اللواء مهندس/ عمرو عبد الوهاب الموقف التنفيذي لأراضي الشركة بكل من: المُغرة، وشرق سيوة، وغرب غرب المنيا، وامتداد غرب المنيا، والطور، والفرافرة القديمة، وامتداد الفرافرة القديمة، والفرافرة الجديدة، وغرب المنيا، وجنوب صافولا، وتوشكي سطحى، وتوشكي جوفي، وغرب منفلوط والقوصية، ودرب البهنساوي، موضحًا أن إجمالي الأراضي المطروحة والمتعامل عليها وتطابق الحصة العينية تتجاوز مساحتها مليون ونصف المليون فدان، وأن إجمالي المساحة المستهدف زراعتها من أراضي الشركة تتراوح بين 700 إلى 900 ألف فدان.

 كما قدم رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد شرحًا تفصيليًا عن أعمال البنية التحتية المتعلقة بالشبكات وتوفير التغذية الكهربائية لمختلف أراضي ومواقع الشركة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى الخطط المستقبلية لتلبية احتياجات المشروعات التنموية للشركة، من خلال ضمان إتاحة التغذية الكهربائية للفترات القادمة.

 وخلال اللقاء، استعرض "عبد الوهاب" الجهود التي بذلتها الشركة خلال الفترة الماضية، والتي شملت الانتهاء من الإجراءات المطلوبة لبدء تسويق المناطق الصناعية في مختلف مناطق الشركة، كما تم تنظيم 140 ندوة للإرشاد الزراعي الميداني في مناطق الشركة، استفاد منها نحو 1500 منتفع ومزارع خلال العام الماضي.

 وأضاف: تمكنت الشركة أيضًا من تجديد شهادات المواصفات القياسية لنظام إدارة الجودة (أيزو 9001، 27001، 10002، 37001، 22000)، وافتتحت منافذ بيع جديدة في مناطق: الطور، والفرافرة، وامتداد غرب المنيا، والمغرة، وغرب غرب المنيا والقاهرة الكبرى؛ لتوفير السلع المدعومة للمواطنين، وبالإضافة إلى ذلك، فقد أطلقت الشركة مبادرة "مزرعتك في مصر" بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ حيث تم قبول طلبات أكثر من 170 مواطنًا مصريًا بإجمالي مساحات بلغت 7600 فدان.

كما شهدت الفترة إطلاق عدد من المبادرات الجديدة وتوقيع بروتوكولات تعاون لدعم العديد من الأنشطة المختلفة، فضلًا عن إصدار نحو 3200 كارت فلاح بنهاية العام الماضي، بجانب توفير خدمات استخراج كروت الفلاح والأسمدة المدعمة لصغار المزارعين والمستثمرين، حيث استفاد منها حوالي 2500 منتفع، كما قامت الشركة بتشغيل جميع منافذ بيع المنتجات الغذائية ضمن مناطقها.

  وفي مجال التمويل، تم تقديم قروض لصالح 510 منتفعا بأراضي المشروع خلال العام الماضي، كما تم الانتهاء من بناء وتسليم مدرسة الريف المصري الجديد للتعليم الأساسي في منطقتي غرب غرب المنيا والمغرة، إضافة إلى تسليم وحدات طب الأسرة في المنطقة الخدمية بامتداد غرب المنيا والمغرة وغرب غرب المنيا.

الريف المصري الريف المصري الجديد مدبولي مجلس الوزراء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

منتخب مصر

ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي الجديد أبرز المرشحين لمعسكر الفراعنة المقبل

العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026: راجع نفقاتك

عصير البطاطس

عصير البطاطس كنز صحي مهمل.. يعالج المعدة ويقوي المناعة

الابراج

أبراج كريمة ولا تعرف البخل.. العطاء عندهم أسلوب حياة

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مفاجأة… أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع

أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

