رئيس الوزراء: شركة تنمية الريف المصري من الركائز الرئيسية لدعم رؤية الدولة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء مهندس/ عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد؛ وذلك لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الشركة الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن شركة تنمية الريف المصري الجديد تُعد من الركائز الرئيسية لدعم رؤية الدولة في مجال التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

وخلال اللقاء، استعرض اللواء مهندس/ عمرو عبد الوهاب الموقف التنفيذي لأراضي الشركة بكل من: المُغرة، وشرق سيوة، وغرب غرب المنيا، وامتداد غرب المنيا، والطور، والفرافرة القديمة، وامتداد الفرافرة القديمة، والفرافرة الجديدة، وغرب المنيا، وجنوب صافولا، وتوشكي سطحى، وتوشكي جوفي، وغرب منفلوط والقوصية، ودرب البهنساوي، موضحًا أن إجمالي الأراضي المطروحة والمتعامل عليها وتطابق الحصة العينية تتجاوز مساحتها مليون ونصف المليون فدان، وأن إجمالي المساحة المستهدف زراعتها من أراضي الشركة تتراوح بين 700 إلى 900 ألف فدان.

كما قدم رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد شرحًا تفصيليًا عن أعمال البنية التحتية المتعلقة بالشبكات وتوفير التغذية الكهربائية لمختلف أراضي ومواقع الشركة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى الخطط المستقبلية لتلبية احتياجات المشروعات التنموية للشركة، من خلال ضمان إتاحة التغذية الكهربائية للفترات القادمة.

وخلال اللقاء، استعرض "عبد الوهاب" الجهود التي بذلتها الشركة خلال الفترة الماضية، والتي شملت الانتهاء من الإجراءات المطلوبة لبدء تسويق المناطق الصناعية في مختلف مناطق الشركة، كما تم تنظيم 140 ندوة للإرشاد الزراعي الميداني في مناطق الشركة، استفاد منها نحو 1500 منتفع ومزارع خلال العام الماضي.

وأضاف: تمكنت الشركة أيضًا من تجديد شهادات المواصفات القياسية لنظام إدارة الجودة (أيزو 9001، 27001، 10002، 37001، 22000)، وافتتحت منافذ بيع جديدة في مناطق: الطور، والفرافرة، وامتداد غرب المنيا، والمغرة، وغرب غرب المنيا والقاهرة الكبرى؛ لتوفير السلع المدعومة للمواطنين، وبالإضافة إلى ذلك، فقد أطلقت الشركة مبادرة "مزرعتك في مصر" بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ حيث تم قبول طلبات أكثر من 170 مواطنًا مصريًا بإجمالي مساحات بلغت 7600 فدان.

كما شهدت الفترة إطلاق عدد من المبادرات الجديدة وتوقيع بروتوكولات تعاون لدعم العديد من الأنشطة المختلفة، فضلًا عن إصدار نحو 3200 كارت فلاح بنهاية العام الماضي، بجانب توفير خدمات استخراج كروت الفلاح والأسمدة المدعمة لصغار المزارعين والمستثمرين، حيث استفاد منها حوالي 2500 منتفع، كما قامت الشركة بتشغيل جميع منافذ بيع المنتجات الغذائية ضمن مناطقها.

وفي مجال التمويل، تم تقديم قروض لصالح 510 منتفعا بأراضي المشروع خلال العام الماضي، كما تم الانتهاء من بناء وتسليم مدرسة الريف المصري الجديد للتعليم الأساسي في منطقتي غرب غرب المنيا والمغرة، إضافة إلى تسليم وحدات طب الأسرة في المنطقة الخدمية بامتداد غرب المنيا والمغرة وغرب غرب المنيا.