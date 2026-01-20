الأولوية ليكم في الامتيازات دي | رئيس الوزراء يزف خبرا سارا لهؤلاء لطلاب

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك إطار ورؤية مؤسسية متكاملة قادتها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع البنك المركزي وبمشاركة من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والأجنبية لدعم الطلاب.

وقال مدبولي في كلمته في فعالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية:" تم توقيع بروتوكولين الاول لدعم الطلاب المتفوقين وضمان استقرارهم الاكاديمي، بالإضافة إلى منح دراسية شاملة لعدد كبير من الطلاب المتفوقين غير القادرين مع إعطاء أولوية لأبناء المحافظات الحدودية وذوي الهمم وأبناء الشهداء والمصابين".

وتابع مدبولي :" أشيد بدور الجامعات الخاصة والاهلية بتخصيص نسب معتبرة من المنح الدراسية دعما لمبدأ تكافؤ الفرص".

وأكمل مدبولي :"ما نشهده اليوم لا يقتصر على إطلاق برنامج منح بل تدشين لنموذج وطني جديد في تمويل التعليم يقوم على الاستدامة والشراكة بين مؤسسات الدولة".