دعوات لمقاطعة كأس العالم .. هل تنسحب ألمانيا من مونديال 2026؟

شهدت الساحة الرياضية في ألمانيا جدلاً واسعًا بعد انتشار دعوات لمقاطعة مشاركة المنتخب الألماني في كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، والمكسيك خلال شهري يونيو ويوليو القادمين.

تنطلق فعاليات كأس العالم 2026 في 11 يونيو المقبل وتستمر حتى 19 يوليو، في تنظيم تاريخي ثلاثي بين الدول المضيفة أمريكا وكندا والمكسيك.

ورغم الأهمية الرياضية الكبيرة لهذه النسخة من البطولة العالمية، فقد أثارت التطورات السياسية الأخيرة حفيظة بعض الشخصيات الألمانية التي دعت إلى عدم المشاركة في هذا الحدث.

دعوات مقاطعة كأس العالم 2026

وفق ما نقلته صحيفة آس الإسبانية عن صحيفة بيلد الألمانية، فإن يورجن هارت، وهو سياسي بارز داخل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وهو الحزب الرئيسي في الائتلاف الحاكم في ألمانيا والمقرب من المستشار فريدريش ميرتس، طرح فكرة مقاطعة كأس العالم 2026 كوسيلة للضغط السياسي على الولايات المتحدة.

ويرجع هارت هذا الموقف إلى سلسلة من الخلافات بين برلين وواشنطن، لا سيما مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وصفتها بعض الأوساط الأوروبية بأنها سياسات عدائية تجاه الدول الأوروبية.

وتشمل هذه السياسات إجراءات متشددة في ملف الهجرة، توترات دبلوماسية، وقرار فرض رسوم جمركية على عدد من الدول الأوروبية بسبب معارضتها رغبة واشنطن في ضم جزيرة جرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي، بالإضافة إلى عمليات اعتقال سياسيين مثل نيكولاس مادورو في فنزويلا.

وتعد ألمانيا من بين الدول التي شملها فرض الرسوم الجمركية من قبل الإدارة الأمريكية الحالية بنسبة 10%، إلى جانب دول أخرى مثل الدنمارك، فرنسا، المملكة المتحدة، النرويج، السويد، فنلندا وهولندا، وهو ما زاد من الانتقادات الألمانية للسياسات الأمريكية.

هل تنسحب ألمانيا من كأس العالم؟

وفي تصريحات هارت، ألمح إلى أن انسحاب المنتخب الألماني من البطولة سيكون أحد الخيارات المطروحة في حال استمرار الخلاف، لكنه وصف هذا الخيار بأنه ملاذ أخير ولن يُنظر إليه إلا كوسيلة أخيرة للضغط على واشنطن للتراجع عن موقفها بشأن قضية جرينلاند.

وأضاف أن بطولة كأس العالم تحظى بأهمية استراتيجية للرئيس الأمريكي، مما قد يجعل ورقة المقاطعة وسيلة ضغط فعّالة في سياق هذه الخلافات.

وفي سياق متصل، من المقرر أن يخوض المنتخب الألماني مباراة ودية أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في 6 يونيو قبل انطلاق منافسات كأس العالم، ما يعكس اهتمام الجانبين بتحضير الفريقين للمواجهة العالمية، رغم التوترات السياسية القائمة.

تبقى الدعوات الألمانية حتى الآن في إطار المناقشات السياسية، ولم تُتخذ أي قرارات رسمية بشأن انسحاب المنتخب من كأس العالم 2026، لكن هذا الجدل يعكس كيف يمكن أن تمتزج الرياضة بالسياسة في الأحداث الدولية الكبرى.