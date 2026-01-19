أسامة نبيه: ندمت على تصريحاتي بعد كأس العالم للشباب

أعرب أسامة نبيه، المدير الفني السابق لمنتخب الشباب، عن ندمه الشديد على تصريحاته التي أدلى بها عقب خروج المنتخب من بطولة كأس العالم للشباب، مشيرًا إلى أن تصريحاته كانت سلبية على الرغم من الطموحات الكبيرة التي كان يحملها للفريق.

ندم مبكر وحساب سريع

وقال نبيه في تصريحات لبرنامج ملعب أون الذي يُعرض على قناة أون سبورت:

“ندمت على تصريحاتي فورًا، وكان الحساب سريعًا معي”، مؤكداً أنه شعر بالأسى نتيجة تلك التصريحات التي أثرت عليه بشكل شخصي ومهني.

ضغوطات كبيرة بعد التصريحات

وأوضح المدير الفني السابق أن تصريحاته عقب الخروج من البطولة سببت له ضغوطات كبيرة، مشيرًا إلى أن المنتخب خرج من البطولة وفقًا للوائح الرسمية، لكن الردود الإعلامية والجماهيرية زادت من حدة التوتر الذي شعر به في تلك الفترة.

ضيق الوقت وغياب الفرص للاعبين

وأشار أسامة نبيه إلى أن ضيق الوقت خلال البطولة كان من العوامل التي حالت دون إتاحة الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين، موضحًا أن بعض العناصر الواعدة لم تحظَ بفرصتها كاملة.

وأضاف نبيه أن اللاعب محمد عبد المنعم كان قد شارك معه في بطولة أمم أفريقيا للشباب، لكنه لم يشارك في كأس العالم، مما يمثل تحديًا آخر للمدرب في إدارة الفريق بين البطولتين.

درس مستفاد من التجربة

اختتم أسامة نبيه حديثه مؤكدًا أن التجربة كانت صعبة لكنه تعلم منها الكثير، مشيرًا إلى أهمية ضبط التصريحات الإعلامية، وعدم السماح للعاطفة أو الضغط الخارجي بالتأثير على تقييمه للفريق وأدائه، وهو درس سيحمله معه في مسيرته التدريبية المقبلة.



