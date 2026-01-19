وليد الراكركي: أعد جماهير المغرب بتحقيق المركز الرابع في كأس العالم

عبّر وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن حزنه الكبير عقب خسارة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 أمام منتخب السنغال، مؤكدًا أن الإحباط كان مضاعفًا بسبب الآمال الكبيرة التي علّقتها الجماهير المغربية على هذا النهائي.

وأشار الركراكي إلى أن كرة القدم لم تنصف “أسود الأطلس” بعد إهدار ركلة الجزاء في اللحظات القاتلة، وهو ما حرم المنتخب من التتويج القاري.

تفاصيل النهائي وخسارة مؤلمة

وتُوّج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق فوزًا صعبًا على المنتخب المغربي بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء الأحد على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله. وشهد اللقاء تنافسًا قويًا بين المنتخبين، قبل أن تحسم التفاصيل الصغيرة النتيجة لصالح “أسود التيرانغا”.

تصريحات الركراكي بعد المباراة

وقال الركراكي عقب اللقاء: “نحن محبطون جدًا من أجل كل الجمهور المغربي. عندما تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، ترى الفوز قريبًا جدًا، لكن في النهاية كرة القدم تعاقبك. إنه أمر مؤسف، لأن اللاعبين قدموا كل ما لديهم داخل الملعب”.

تهنئة للسنغال وانتقادات للأجواء

وأضاف مدرب المغرب: “نهنئ منتخب السنغال على التتويج، رغم أن الصورة التي قُدمت عن كرة القدم الإفريقية لم تكن في أفضل حالاتها، بسبب ما حدث مباشرة بعد احتساب ركلة الجزاء. كان هناك توتر وأجواء غير صحية منذ بداية المنافسة، وهو أمر محزن”.





وعد بالمستقبل والإنجاز العالمي

واختتم الركراكي تصريحاته برسالة تفاؤل، مؤكدًا أن المنتخب المغربي سيعود أقوى في الاستحقاقات المقبلة، وقال: “سنواصل العمل بكل جدية. اللاعبون سيستفيدون من هذه التجربة، ونعد الجماهير المغربية بتحقيق إنجاز جديد، والسعي بقوة لبلوغ المركز الرابع في كأس العالم، ليبقى المغرب حاضرًا بين كبار العالم”.



