أحمد موسى : كتاب أسرار يكشف حقائق وكواليس لأول مرة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كتاب أسرار يكشف حقائق وكواليس لأول مرة، و1% فقط من الإعلاميين صمدوا وواجهوا الإخوان الإرهابيين.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن أعداء الوطن لديهم قلق من قبل الإعلان عن كتاب أسرار، مضيفا أنه يجب أن يعرف كل مواطن وخاصة الجيل الجديد الحقيقة عن الإخوان.

واستطرد أحمد موسى :"مكنتش بكتب حاجة بسهولة واخدت وقت من اجل التوثيق، ومهتم ان يقرأ الشباب كتاب اسرار لمعرفة حقيقة ما حدث في حقبة تاريخية".

وتابع، أتحدى أن يخرج أحد وينفي معلومة واحدة في كتاب أسرار، مشيرا إلى أن كتابه يحمل الكثير من المعلومات المهمة عن الوطن.

واكمل الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك كشف عن رأيه في اعلاميين بالاسم باعوا الوطن في كتاب اسرار.

https://www.facebook.com/share/v/17fiyqHWcC

https://www.facebook.com/share/v/17fiyqHWcC

https://www.facebook.com/share/v/17fiyqHWcC