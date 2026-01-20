تسهيلات للدفع وفتحه مؤقتا للسياح.. تفاصيل مهمة عن قرار إلغاء الإعفاء من الجمارك للهواتف

قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه كان هناك فترة إستثنائية لمدة عام عندما يتم إنتاج المنتج المحلي للهواتف المحمولة بجميع أنواع الماركات، بأسعار مناسبة جدا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن فترة الإستثناء تنتهي غدا الساعة ال12 ظهرا، معقبا: “هناك تطبيق أسمه تليفوني يقوم الشخص بالدخول عليه وسيتم إعطائه رسالة، و أمامه 90 يوما لتسجيل الرسوم الجمركية، ويتم دفعها على نفس التطبيق، بطرق دفع مختلفة وسهلة جدا، وهناك تسهيلات للسداد”.

وتابع: “التسجيل فى المطار ينتهي غدا، والسائحين لديهم 90 يوما، والتليفون هيفضل مفتوح، ونفس الشئ للمصريين العاملين بالخارج، وحتي فى بعض الأحيان يكلم الرقم المباشر للدعم الفني ويفتحوا الهاتف الخاص به”.