إضافة بئر جديدة بحقل شمال صفا ترفع إنتاج جابكو إلى 65 ألف برميل يوميا

نجحت شركة بترول خليج السويس «جابكو» في بدء الإنتاج من البئر التنموي «الوصل-4» بحقل شمال صفا على المنصة البحرية للحقل.

وبلغ معدل الإنتاج اليومي للبئر الجديدة نحو 2250 برميل زيت خام، بالإضافة إلى حوالي 1.3 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، ما أسهم في رفع إجمالي إنتاج شركة «جابكو» إلى نحو 65 ألف برميل زيت خام يوميًا.

ويعكس هذا النجاح استراتيجية «جابكو» لتعظيم الاستفادة من أصولها وحقولها القائمة، من خلال تنفيذ برنامج متكامل لحفر الآبار الاستكشافية والتنموية، وإعادة تقييم التراكيب الجيولوجية، واستغلال الفرص المتبقية في الحقول القديمة. ويُعد بئر «الوصل-4» أحد أبرز الآبار المدرجة ضمن خطة الشركة لعام 2026، استنادًا إلى النتائج الإيجابية التي أظهرتها الدراسات الفنية.

ويُعد حقل شمال صفا من أهم الاكتشافات المحققة في منطقة خليج السويس خلال السنوات الأخيرة، حيث بدأ الإنتاج الفعلي من الحقل عام 2024، عقب تنفيذ مشروع تطوير متكامل شمل إنشاء منصة إنتاج بحرية جديدة وربط خطوط الإنتاج، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

وتواصل «جابكو» تنفيذ برنامج متكامل للحفاظ على ضغط الخزان من خلال حقن المياه في ثلاث آبار، بهدف تعظيم معدلات الإنتاج وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية، بالتوازي مع الاستعداد للمرحلة الثانية من تنمية الحقل، بما يدعم خطط زيادة الإنتاج وتعزيز الاستدامة في قطاع البترول.