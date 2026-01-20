سلالات مطلوبة دوليًا | زراعة 100 ألف فدان بطاطس بالوادي الجديد

استهل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، زيارته الميدانية لمركز الفرافرة، اليوم، بتفقد موسم حصاد محصول البطاطس (العروة الشتوية) بأحد المشروعات الاستثمارية الكبرى بمنطقة "أبو منقار" المقام على مساحة ٧٢٧٥ فدانًا، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وبحضور عدد من الخبراء الأجانب للاستيراد.

وتابع المحافظ منظومة الحصاد الآلي المتطورة التي تعتمد على الميكنة الكاملة (حصاد - فرز - تعبئة)؛ لضمان أعلى معايير الجودة، مُشيدًا بمستوى الانتاجية ومطابقة المحصول للمواصفات القياسية التصديرية، وهو ما يعكس ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري، في ظل التوسع بإجمالي المساحات المنزرعة بالبطاطس على مستوى المحافظة والتى بلغت ١٠٠ ألف فدان تنتج أجود السلالات المطلوبة دوليًا.

وخلال الجولة، أكد "الزملوط" على أهمية التوسع في "الزراعات التعاقدية" ذات العائد الاقتصادي المرتفع ؛، مثمنًا التعاون المثمر مع الخبرات الدولية لتبادل المعرفة التقنية وفتح آفاق تصديرية جديدة للمنتجات الزراعية بالمحافظة.