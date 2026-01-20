محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا مع رؤساء القرى بمركز الداخلة

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القرى والقيادات التنفيذية بمركز الداخلة؛ لمناقشة آليات الارتقاء بالعمل الخدمي والتنموي، وذلك بحضور العقيد إيهاب نافع السكرتير العام المساعد للمحافظة، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز.

وأكّد المحافظ على ضرورة استثمار المقومات النوعية التي تحظى بها كل قرية، وتطويعها لخدمة المشروعات التنموية؛ بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي وتعظيم الموارد الذاتية، موجهًا بوضع مقترحات وخطط زمنية محددة تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعقب الاجتماع، التقى الزملوط بعدد من المواطنين بالمركز؛ لبحث بعض المطالب الجماهيرية مع الجهات التنفيذية المعنية، ودراسة تقديم الدعم لبعض الحالات الإنسانية.