محافظ الوادى الجديد يتفقد مستشفي الداخلة الجديد ومركز التأهيل

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز الداخلة، شملت مستشفى الداخلة الجديد ومركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والأستاذ محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

استهل المحافظ جولته بتفقد مستشفي الداخلة الجديد، حيث اطّلع على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، موجهًا بإعداد تقرير وافٍ بالموقف الحالي، والتأكيد على الالتزام بمعايير الجودة؛ تمهيدًا للتشغيل التجريبي والافتتاح الرسمي.

كما شملت الجولة تفقد مركز التأهيل لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تابع تجهيزات العيادات الطبية، والتعاقد على استكمال تشطيبات الطابق الثالث، إلى جانب الأعمال الجارية لإنشاء الملاعب وحمام السباحة والمسطحات الخضراء، والاستعداد لطرح مزاد علني لعدد من المحال عقب استكمال التشطيبات. موجّها بحصر حالات ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط؛ لتعظيم الاستفادة من خدمات المركز في خدمة وتأهيل أصحاب الإعاقات المختلفة.