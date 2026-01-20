مدير أوقاف الإسكندرية يناقش عدد من القضايا الدعوية

عقد الشيخ محمد سعد العش، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع أئمة إدارات الجمرك وغرب والدخيلة والعجمي، لمناقشة عدد من القضايا الدعوية والتنظيمية، وبحث آليات تطوير الأداء داخل المساجد وتعزيز دورها المجتمعي، وذلك في إطار حرصه على المتابعة المستمرة والارتقاء بالعمل الدعوي.

جاء الاجتماع بحضور فضيلة الشيخ ماهر عبد الجواد، مدير شؤون الإدارات، وفضيلة الشيخ إبراهيم شويرب، مدير إدارة أوقاف الجمرك، وفضيلة الدكتور مديح سميح، مدير إدارة أوقاف الدخيلة والعجمي.

وخلال اللقاء، أكد العش على الدور المحوري للإمام في حمل رسالة المسجد، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمنهج الوسطي المستنير، والانضباط بالتعليمات الوزارية، والاهتمام بالخطاب الدعوي الذي يراعي قضايا المجتمع ويعالجها بحكمة وبصيرة، مع التأكيد على أهمية حسن الخلق وقدوة الإمام داخل المسجد وخارجه.

كما شدد على ضرورة تكثيف الأنشطة الدعوية، والتفاعل الإيجابي مع رواد المساجد، والحرص على أداء رسالة الدعوة بروح المسؤولية الوطنية، بما يسهم في بناء وعي ديني رشيد، ويحفظ للمسجد مكانته ودوره التربوي في المجتمع.

ومن جانبهم، أعرب الأئمة عن تقديرهم لهذا اللقاء، مؤكدين حرصهم على تنفيذ التوجيهات الصادرة، وبذل مزيد من الجهد في خدمة بيوت الله، وتحقيق رسالة الدعوة على الوجه الذي يرضي الله تعالى ويخدم الوطن.