قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يطالب بالسماح للمصريين بالخارج بهاتف واحد معفى من الضرائب
مدبولي لطلاب المبادرة الوطنية لدعم متميزي الجامعات: تبعثون فينا الأمل بمستقبل أفضل
حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق
من كشف طبي إلى تريند عربي | أول تعليق من طبيب الأطفال صاحب فيديو الرضيع : ما خرج من القلب وصل إلى الملايين
مدبولي يطلق "منحة علماء المستقبل".. لا عائق مادي أمام إبداع الطالب المصري والاستثمار في الشباب أولوية
ننشر توصيات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دورته الـ36
زيلينسكي: أوكرانيا تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة بقيادة ترامب
رئيس الوزراء: أشكر السيدة انتصار السيسي على رعاية المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين
ليس إرثًا ولا حراما .. الحكم الشرعي لكتابة جزء من الأملاك لابن دون الآخر
اختراق إنستجرام .. تسريب بيانات 17 مليون مستخدم
بث مباشر .. أحمد موسى يكشف جدول الرئيس السيسي في منتدى دافوس
جدول أعمال الرئيس السيسي على هامش منتدى «دافوس» غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مركز أبوظبي للغة العربية يطلق برنامجاً ثقافيًا ومعرفيًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
جمال عاشور

يشارك مركز أبوظبي للغة العربية في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، ببرنامج ثقافي ومهني متكامل يعكس رؤيته الاستراتيجية في دعم اللغة العربية، واستشراف مستقبل المعرفة، وتعزيز حضور المحتوى العربي في المشهدين الفكري والرقمي إقليميًا وعالميًا.

ويستهل المركز أولى فعالياته يوم الجمعة الموافق 23 يناير، بجلسة فكرية تتضمن قراءة ومناقشة كتاب «الرحم الاصطناعي.. عالم ما بعد التكاثر البشري»، لمؤلفه المفكر والخبير الاستراتيجي الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. وتُقام الجلسة بجناح المركز، بمشاركة سعادة سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، والدكتور أسامة عبد الرؤوف، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، حيث تتناول الجلسة التحولات الكبرى المرتبطة بمستقبل الإنسان والتقنيات المتقدمة وانعكاساتها الثقافية والمعرفية.

ملتقى النشر الرقمي العربي.. نحو آفاق جديدة ومستقبل واعد

وفي إطار توجهه الاستراتيجي نحو التحول الرقمي، ينظم المركز يوم الثلاثاء 27 يناير، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالقاعة الدولية، ملتقى النشر الرقمي العربي، الذي يشهد الإعلان الرسمي عن مشروع الشراكة الكبرى بين المركز وكل من شركتي «أمازون» و«عرب بوكفيرس»، وذلك بحضور ممثلي صناعة النشر العربي.

ويهدف الملتقى إلى التعريف بآليات الانضمام للمشروع بصورة عملية ومباشرة، وتعزيز الوعي المهني بمستقبل النشر الرقمي، وربط هذه المبادرة بالبرنامج المهني لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026. كما يسعى المركز من خلال هذا الملتقى إلى بناء شبكة جديدة من الناشرين العرب في مجال المحتوى الرقمي، وترسيخ صورته المؤسسية بوصفه جهة رائدة في التحول الثقافي الرقمي بالمنطقة.

ندوات فكرية وجلسات استشرافية حول الثقافة وبناء الدول وصناعة الكتاب

وتتواصل الفعاليات يوم الثلاثاء 27 يناير، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بالقاعة الدولية، من خلال ندوة فكرية بعنوان «العمل الثقافي وبناء الدول: تجارب ومحطات»، بمشاركة نخبة من القامات الثقافية والفكرية، تضم محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتُدار الندوة بمشاركة محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، والإعلامية منى سلمان.

وتستمر النقاشات المهنية يوم الأربعاء 28 يناير، عبر جلسة بعنوان «استشراف المستقبل في صناعة النشر: ما الجديد؟»، بمشاركة أحمد رشاد، المدير التنفيذي للدار المصرية اللبنانية، وعلي عبدالمنعم، الشريك المؤسس لشركة عرب بوكفيرس، وتدير الجلسة الدكتور محمد خليف، المتخصص في التحول الرقمي وعضو المجلس الأعلى للثقافة.

ختام أدبي يؤكد شمولية الرؤية الثقافية

ويختتم مركز أبوظبي للغة العربية أجندته الثقافية يوم السبت 31 يناير، بجناح المركز في مركز مصر للمعارض الدولية، من خلال لقاء أدبي بعنوان «سردية التيه وسؤال الهوية: مناقشة رواية سنوات المغر»، بمشاركة الكاتبة مريم الزرعوني، والدكتورة هدى عطية، أستاذة النقد والأدب العربي الحديث بجامعة عين شمس، ويدير اللقاء إيمان تركي، مديرة مشاريع التحرير بالمركز.

وتأتي مشاركة مركز أبوظبي للغة العربية في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 تأكيدًا لالتزامه الراسخ بدعم اللغة العربية، وتعزيز حضورها في الفضاء الرقمي العالمي، وترسيخ دور الثقافة بوصفها ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وصياغة المستقبل.

ومن خلال الجمع بين الندوات الفكرية التي تناقش قضايا الهوية وبناء الدول، والمبادرات التقنية التي تستشرف مستقبل صناعة النشر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، يواصل المركز ترسيخ مكانته كمؤسسة ثقافية رائدة تعمل على بناء جسور معرفية مستدامة، تربط المبدع العربي بجمهوره في عصر التحول الرقمي.

مركز أبوظبي للغة العربية معرض القاهرة الدولي للكتاب رؤيته الاستراتيجية المحتوى العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب

رئيس الوزراء: الاستثمار في الإنسان هو الأهم والأبقى

منحة علماء المستقبل

رئيس الوزراء يشهد إطلاق مبادرة "منحة علماء المستقبل" لدعم المتفوقين

رئيس الوزراء

مدبولى: إصلاحات جذرية وشراكات وطنية لبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية

بالصور

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين
عزاء شقيق شيرين

هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. أفضل المصادر

ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟
ما علاقة الزنك بصحة البروستاتا؟

بنصائح طبية.. طرق فعالة للتخلص من قشرة الشعر نهائيًا

طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا
طرق التخلص من قشرة الشعر نهائيًا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب : بين المساعدة في الطريق ومكابح الجوار.. هل تنجو إيران من العاصفة المؤجلة؟

المزيد