مركز أبوظبي للغة العربية يطلق برنامجاً ثقافيًا ومعرفيًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

يشارك مركز أبوظبي للغة العربية في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، ببرنامج ثقافي ومهني متكامل يعكس رؤيته الاستراتيجية في دعم اللغة العربية، واستشراف مستقبل المعرفة، وتعزيز حضور المحتوى العربي في المشهدين الفكري والرقمي إقليميًا وعالميًا.

ويستهل المركز أولى فعالياته يوم الجمعة الموافق 23 يناير، بجلسة فكرية تتضمن قراءة ومناقشة كتاب «الرحم الاصطناعي.. عالم ما بعد التكاثر البشري»، لمؤلفه المفكر والخبير الاستراتيجي الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. وتُقام الجلسة بجناح المركز، بمشاركة سعادة سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، والدكتور أسامة عبد الرؤوف، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، حيث تتناول الجلسة التحولات الكبرى المرتبطة بمستقبل الإنسان والتقنيات المتقدمة وانعكاساتها الثقافية والمعرفية.

ملتقى النشر الرقمي العربي.. نحو آفاق جديدة ومستقبل واعد

وفي إطار توجهه الاستراتيجي نحو التحول الرقمي، ينظم المركز يوم الثلاثاء 27 يناير، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالقاعة الدولية، ملتقى النشر الرقمي العربي، الذي يشهد الإعلان الرسمي عن مشروع الشراكة الكبرى بين المركز وكل من شركتي «أمازون» و«عرب بوكفيرس»، وذلك بحضور ممثلي صناعة النشر العربي.

ويهدف الملتقى إلى التعريف بآليات الانضمام للمشروع بصورة عملية ومباشرة، وتعزيز الوعي المهني بمستقبل النشر الرقمي، وربط هذه المبادرة بالبرنامج المهني لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026. كما يسعى المركز من خلال هذا الملتقى إلى بناء شبكة جديدة من الناشرين العرب في مجال المحتوى الرقمي، وترسيخ صورته المؤسسية بوصفه جهة رائدة في التحول الثقافي الرقمي بالمنطقة.

ندوات فكرية وجلسات استشرافية حول الثقافة وبناء الدول وصناعة الكتاب

وتتواصل الفعاليات يوم الثلاثاء 27 يناير، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بالقاعة الدولية، من خلال ندوة فكرية بعنوان «العمل الثقافي وبناء الدول: تجارب ومحطات»، بمشاركة نخبة من القامات الثقافية والفكرية، تضم محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتُدار الندوة بمشاركة محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، والإعلامية منى سلمان.

وتستمر النقاشات المهنية يوم الأربعاء 28 يناير، عبر جلسة بعنوان «استشراف المستقبل في صناعة النشر: ما الجديد؟»، بمشاركة أحمد رشاد، المدير التنفيذي للدار المصرية اللبنانية، وعلي عبدالمنعم، الشريك المؤسس لشركة عرب بوكفيرس، وتدير الجلسة الدكتور محمد خليف، المتخصص في التحول الرقمي وعضو المجلس الأعلى للثقافة.

ختام أدبي يؤكد شمولية الرؤية الثقافية

ويختتم مركز أبوظبي للغة العربية أجندته الثقافية يوم السبت 31 يناير، بجناح المركز في مركز مصر للمعارض الدولية، من خلال لقاء أدبي بعنوان «سردية التيه وسؤال الهوية: مناقشة رواية سنوات المغر»، بمشاركة الكاتبة مريم الزرعوني، والدكتورة هدى عطية، أستاذة النقد والأدب العربي الحديث بجامعة عين شمس، ويدير اللقاء إيمان تركي، مديرة مشاريع التحرير بالمركز.

وتأتي مشاركة مركز أبوظبي للغة العربية في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 تأكيدًا لالتزامه الراسخ بدعم اللغة العربية، وتعزيز حضورها في الفضاء الرقمي العالمي، وترسيخ دور الثقافة بوصفها ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وصياغة المستقبل.

ومن خلال الجمع بين الندوات الفكرية التي تناقش قضايا الهوية وبناء الدول، والمبادرات التقنية التي تستشرف مستقبل صناعة النشر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، يواصل المركز ترسيخ مكانته كمؤسسة ثقافية رائدة تعمل على بناء جسور معرفية مستدامة، تربط المبدع العربي بجمهوره في عصر التحول الرقمي.