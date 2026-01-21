طريقة عمل بسكويت الشوفان زى المحلات

يعد بسكويت الشوفان من الأكلات الشهية التى تمتلك مذاقا مميزا وتساعد في سد جوع الشتاء بشكل صحى دون زيادة في الوزن.. فكيف تجهزيه بمذاق مميز؟!

نعرض لكم طريقة عمل بسكويت الشوفان من خلال خطوات الشيف ساندرا مكاري مقدمة برنامج على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير بسكويت الشوفان



1 و1/2 كوب دقيق الشوفان أو دقيق القمح الكامل

نصف كوب شوفان سريع

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ربع كوب سكر دايت

1/4 كوب + 2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

5 – 8 ملعقة كبيرة حليب خالي الدسم

طريقة عمل بسكوت الشوفان الدايت

ضعي جميع المقادير في الكبة واتركي العجينة حتى ترتاح وافرديها وقطعيها دوائر

ادخلي بسكويت الشوفان في الفرن حتى تمام النضج وقدميه باردا