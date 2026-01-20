قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال أيام .. الزراعة تفاجئ المواطنين بأخبار سارة بسبب رمضان 2026
ما أفضل أعمال شهر شعبان؟.. اغتنمها كما أوصى الرسول بـ11 عبادة
اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة
إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء
بعد قرار الجمارك الجديد .. هل توجد رسوم على الهواتف بأثر رجعي؟
مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟
ترامب : تحركنا الحاسم ضد فنزويلا بسبب فتح السجون ودفع المهاجرين للولايات المتحدة
أرسنال يتقدم على إنتر 2-1 في نهاية الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
ويل سميث يتجول في الأهرامات: عطلة نهاية الأسبوع من مصر.. صور
شوط أول | ريال مدريد يتقدم على موناكو بهدفين في دوري الأبطال
تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة
هتشتريها بكام بكرة؟ أسعار الدواجن تواصل الانخفاض في الأسواق
أخبار البلد

تطورات حرائق الغابات في تشيلي.. 23 ضحية ودمار يلتهم آلاف الأفدنة

حرائق الغابات
حرائق الغابات
حنان توفيق

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات العنيفة التي تضرب وسط تشيلي إلى ٢٣ قتيلًا، مع استمرار جهود الإطفاء وإعلان حالة الكوارث والإخلاء.

أعلن وزير الداخلية التشيلي ألفارو إليزالدي،  ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات الشديدة التي اجتاحت مناطق واسعة في وسط تشيلي إلى ما لا يقل عن 20 شخصًا وقال إليزالدي، خلال مؤتمر صحفي، إن 20 شخصًا لقوا حتفهم نتيجة هذه الحرائق، 19 منهم في منطقة بيوبيو، وشخص واحد في منطقة نيوبل، مشيرًا إلى أنه جرى التعرف على هوية ستة من الضحايا حتى الآن.

وأوضح وزير الداخلية أن السلطات تواصل جهودها لمكافحة 31 حريقًا نشطًا، لافتًا إلى إعلان حالة الإنذار الأحمر في المناطق الوسطى من بيوبيو ونيوبل وأراوكانيا، في ظل استمرار تمدد النيران وصعوبة السيطرة عليها.

وأضاف أن الحرائق تسببت في تضرر أكثر من 34 ألف هكتار من الأراضي، وكانت منطقة بيوبيو الأكثر تضررًا، حيث التهمت النيران ما يزيد على 27 ألف هكتار (نحو 67 ألف فدان) من المساحات الحرجية والزراعية.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش حالة الكوارث في المناطق المتضررة، بعد أن أجبرت الحرائق أكثر من 20 ألف شخص على إخلاء منازلهم، وسط مخاوف من اتساع نطاق الأضرار البشرية والمادية.

وتشهد تشيلي، خلال فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي، اندلاع حرائق غابات بشكل متكرر، إذ سجل العام الماضي وفاة أكثر من 100 شخص، إلى جانب تضرر أو تدمير نحو 15 ألف منزل نتيجة حرائق مماثلة.

حرائق الغابات تشيلي استمرار تمدد النيران

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

ريهام عاصم

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

جانب من الملتقى

القومي للمرأة يشارك في ملتقى «وافدات الأزهر.. شموس مضيئة»

صدى البلد

تأجيل انتخابات رابطة محرري الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين حتى 27 يناير لعدم اكتمال النصاب

إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب

رئيس الوزراء: الاستثمار في الإنسان هو الأهم والأبقى

بالصور

بالأحمر الجذاب .. مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية لافتة في عيد ميلادها

إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق شيرين| صور

عزاء شقيق شيرين
لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

