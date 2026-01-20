تطورات حرائق الغابات في تشيلي.. 23 ضحية ودمار يلتهم آلاف الأفدنة

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات العنيفة التي تضرب وسط تشيلي إلى ٢٣ قتيلًا، مع استمرار جهود الإطفاء وإعلان حالة الكوارث والإخلاء.

أعلن وزير الداخلية التشيلي ألفارو إليزالدي، ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات الشديدة التي اجتاحت مناطق واسعة في وسط تشيلي إلى ما لا يقل عن 20 شخصًا وقال إليزالدي، خلال مؤتمر صحفي، إن 20 شخصًا لقوا حتفهم نتيجة هذه الحرائق، 19 منهم في منطقة بيوبيو، وشخص واحد في منطقة نيوبل، مشيرًا إلى أنه جرى التعرف على هوية ستة من الضحايا حتى الآن.

وأوضح وزير الداخلية أن السلطات تواصل جهودها لمكافحة 31 حريقًا نشطًا، لافتًا إلى إعلان حالة الإنذار الأحمر في المناطق الوسطى من بيوبيو ونيوبل وأراوكانيا، في ظل استمرار تمدد النيران وصعوبة السيطرة عليها.

وأضاف أن الحرائق تسببت في تضرر أكثر من 34 ألف هكتار من الأراضي، وكانت منطقة بيوبيو الأكثر تضررًا، حيث التهمت النيران ما يزيد على 27 ألف هكتار (نحو 67 ألف فدان) من المساحات الحرجية والزراعية.

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس التشيلي جابرييل بوريتش حالة الكوارث في المناطق المتضررة، بعد أن أجبرت الحرائق أكثر من 20 ألف شخص على إخلاء منازلهم، وسط مخاوف من اتساع نطاق الأضرار البشرية والمادية.

وتشهد تشيلي، خلال فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي، اندلاع حرائق غابات بشكل متكرر، إذ سجل العام الماضي وفاة أكثر من 100 شخص، إلى جانب تضرر أو تدمير نحو 15 ألف منزل نتيجة حرائق مماثلة.