قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفعيل خدمة سداد قيمة كتب المدارس التجريبية بالرقم القومي للطالب بجهات التحصيل
عمرو محمود ياسين يحسم الجدل بشأن تشابه «وننسى اللي كان» مع حياة شيرين عبد الوهاب l خاص
مبابي يعادل الرقم القياسي الأسطوري لكريستيانو رونالدو
ترامب يغادر إلى منتدى دافوس مجددا بعد أن استقل طائرة جديدة
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
نتنياهو يعلن استجابته لطلب ترامب بالانضمام لمجلس السلام
ترامب السبب.. وول ستريت تسجل أكبر خسارة يومية في ثلاثة أشهر
تفوقت على المغرب وجنوب أفريقيا.. مصر تتصدر الطفرة السياحية في القارة السمراء
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية رقم 121 من مصر إلى غزة
دافوس يفتح ملفات الشرق الأوسط الكبرى.. الرئيس السيسي وترامب على طاولة غزة والنيل والشراكة الاستراتيجية | خبير يعلّق
أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بروكسل تحاصر "البلاستيك الرخيص".. خطة أوروبية شاملة لإنقاذ اقتصاد التدوير

اعادة تدوير البلاسيك
اعادة تدوير البلاسيك
حنان توفيق

يتعرض نظام إعادة التدوير للاستغلال، عبر شراء مشترين صينيين خردة الألمنيوم وصهرها ثم إعادة تصديرها إلى أوروبا كمعادن مصنعة حديثا، وفق أكبر شركة لإعادة تدوير المعادن في الاتحاد الأوروبي.

وصرح إميليو براغي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة نوفليس، لصحيفة فايننشال تايمز، بأن القطاع معرض لخطر ما وصفه بالانهيار التام ما لم تُنفّذ بروكسل تعهدها بكبح تصدير الخردة إلى آسيا والولايات المتحدة، وأضاف: "لقد خسرنا الإنتاج الأولي، والآن نحن معرضون لخطر فقدان خردة الألمنيوم"، مُشيرًا إلى أن أوروبا لن تتمكن من تحقيق أهدافها البيئية إذا استمر هذا الوضع.


ويتكلف منتجو الاتحاد الأوروبي أسعار طاقة تصل إلى أربعة أضعاف أسعار منافسيهم، لذا فقد تحولوا إلى إعادة صهر الخردة، وهي عملية أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وتعد حملة إعادة التدوير هذه جزءًا من جهود الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050، وللحفاظ على المواد الأساسية داخل التكتل لتجنب الاعتماد على الواردات الصينية.

وقال براغي إن أوروبا، على عكس مناطق أخرى من العالم، تتميز بسلوك استهلاكي فريد، مع استعداد المستهلكين لدفع المزيد مقابل المنتجات المعاد تدويرها انطلاقاً من حرصهم على البيئة ومواجهة تغير المناخ.

وتابع: نلاحظ هذا التوجه لدى المستهلكين، سواء عند شراء سيارة جديدة أو علبة ألمنيوم، حيث يميلون إلى اختيار المنتجات ذات المحتوى المكون من المواد المعاد تدويرها بجودة عالية، هذا التوجه غير موجود في أي مكان آخر"، وأشار إلى أن نحو 70% من علب المشروبات في أوروبا تُجمع، مقارنةً بنحو 40% في الولايات المتحدة، لكن هذا يعني أيضاً أن التجار يشترونها بكميات كبيرة ويشحنونها إلى أماكن أخرى بأسعار أعلى.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية بنسبة 50% على واردات الألمنيوم، ما يدفع الشركات إلى استيراد الخردة بشكل متزايد، والتي تخضع لرسوم أقل، لتحويلها إلى معدن جديد.

فيما شجعت الحكومة الصينية الشركات على بناء قدرات إعادة التدوير لتقليل استخدام المواد الخام وخفض الانبعاثات. واستثمرت شركة نوفليس الهندية بكثافة في إعادة التدوير في أوروبا.

وقال براغي: “نحن في أوروبا نتمتع بكفاءة عالية في جمع الخردة، لدينا أفضل التقنيات، واستثمرنا في هذا المجال، والآن علينا التأكد من احتفاظنا بأكبر قدر ممكن من الخردة التي يتم جمعها، ومنع خروجها من أوروبا”، وأضاف "في الصين، تخلق الطاقة الإنتاجية الفائضة المدعومة منافسة غير عادلة، إذ يمكنهم دفع أسعار أعلى بكثير للخردة".

وأعلنت منظمة "الألمنيوم الأوروبي"، التي تمثل قطاع صناعة الألمنيوم، أن ما يُقدّر بنحو 15% من طاقة أفران إعادة التدوير في الاتحاد الأوروبي متوقفة عن العمل بسبب نقص الخردة، ويبلغ هذا النقص حوالي مليوني طن سنويًا.

ويُحقق هذا القطاع إيرادات سنوية تبلغ 40 مليار يورو، ويُوظّف بشكل مباشر 250 ألف شخص، ويدعم مليون وظيفة أخرى في أوروبا.

وكان مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفكوفيتش، قد وعد في نوفمبر بتقييد صادرات الخردة لتمكين الصناعات التي تستخدم الألمنيوم من "الحصول على كميات كافية من هذه المادة ذات الأهمية الاستراتيجية بأسعار تنافسية".

وتشمل الخيارات المطروحة خلال الأشهر القليلة المقبلة فرض رسوم على الصادرات أو تحديد أهداف لمحتوى المواد المعاد تدويرها، وفقًا لمصادر مطلعة.

القطاعات الصناعية ف أوروبا الانهيار التام إعادة التدوير الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن

مشغولات ذهبية

قفزات جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الذهب

«الذهب يشتعل عالميًا».. خبير يحذر من تقلبات حادة ويتوقع قفزة تاريخية مع قرارات الفيدرالي

تطبيق إنستاباي

إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. وهذه الحيل المنزلية لعلاج الهالات السوداء

الهالات السوداء

حيل منزلية لعلاج الهالات السوداء بسرعة

الصداع النصفي

أعراض الصداع النصفي وعلامات تنذر به قبل حدوثه

بالصور

تفسير حلم الأطفال.. وعلاقته بالخوف الداخلي ومراحل الشفاء النفسي

تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى

طريقة عمل صينية دجاج بالسماق في الفرن

طريقة عمل صينية الدجاج بالسماق
طريقة عمل صينية الدجاج بالسماق
طريقة عمل صينية الدجاج بالسماق

اكتشاف خصائص مُضادة للسرطان في مُسكّن شائع الاستعمال .. تعرّف عليه

كيف يعمل الإيبوبروفين داخل الجسم؟
كيف يعمل الإيبوبروفين داخل الجسم؟
كيف يعمل الإيبوبروفين داخل الجسم؟

طريقة تحضير وصفة الكوسا بصوص الكريمة الشهية

طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة
طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة
طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد