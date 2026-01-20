قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظة الإسماعيلية تستقبل وفدًا من هيئة تنشيط السياحة لإعداد فيديو ترويجي عن المحافظة

الإسماعيلية انجي هيبة

 استقبلت محافظة الإسماعيلية وفدًا من هيئة تنشيط السياحة بقيادة المخرج أسامة الغول من أجل اعتزام الهيئة لإعداد وإنتاج فيديو ترويجي تمهيدًا لإطلاق حملات ترويجية لتعزيز حركة السياحة الداخلية بالمحافظات المصرية خلال المواسم السياحية والعطلات الرسمية والمناسبات الخاصة بكل محافظة.

وأوضح أشرف سليمان مدير إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية أنه تم إعداد برنامج لتصوير عدد من الأماكن السياحية والمناطق الترفيهية والأثرية والمتاحف وبحيرة الصيادين ومركز الإسماعيلية التجاري Ismailia outlet، وذلك بالتنسيق مع هيئة قناة السويس وكافة الجهات المعنية.

مضيفًا أنه تم تصوير اليوم الثلاثاء، عدد من المناطق منها نادي الدنفاه الشاطئ ومتحف هيئة قناة السويس ومارينا اليخوت التابعين لهيئة قناة السويس، ومنطقة الفيلات وشارع صلاح سالم، وتمثال الصمود النصب التذكاري وتمثال محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.

مشيرًا إلى أنه جاري استكمال تصوير باقي الأماكن السياحية والتاريخية والشواطئ والأماكن المميزة ومعالم المحافظة على مدار أربعة أيام متتالية حتى يتسنى للهيئة تصوير كافة معالم محافظة الإسماعيلية.

ويهدف الفيديو الترويجي، والذي يعده هيئة تنشيط السياحة، إلى رفع الوعى العام بالمقاصد السياحية المحلية والتي تتميز بقربها النسبي من التجمعات السكانية والمدن الكبرى وزيادة معدلات الزيارة والحجوزات على الفنادق ومرافق الخدمات السياحية المتنوعة من خلال تشجيع حركة السفر نحو الوجهات المحلية وتعزيز الفخر والاعتزاز الوطني بقيمة وأهمية مفردات ومكونات التراث الثقافي والطبيعي لمصر، هذا إلى جانب التركيز في إبراز التراث الثقافي بالمحافظة منها آلة السمسمية.

كما يهدف إلى تسليط الضوء على المهرجانات والأحداث الثقافية والحرفيين المحليين وأسواق الحرف اليدوية لعرض الحرف التقليدية وتطوير المحتوى الترويجي حول أنشطة المغامرة بكل محافظة ومفردات التراث الطبيعي والثقافي المميز للمحافظة

ووجَّه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتسهيل وتيسير مهمة الوفد والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة من أجل ظهور محافظة الإسماعيلية بالشكل الحضاري والجمالي الذي يليق بمواطنيها وكونها عاصمة الثقافة والفنون.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

