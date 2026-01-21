قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم .. استمرار حجز وحدات مشروعات مصر العقارية | لا تفوّت فرصتك واعرف التفاصيل
إنشاء أمم مُتحدة جديدة.. «الفقي»: ترامب يسعى إلى تقديم «تنظيم دولي دائم» يكون هو على قمته|فيديو
محمود البنا: أرفض الصلح مع «ميدو» .. وهناك قضية جديدة ضده
الشناوي أم شوبير؟.. مدرب حراس الأهلي يطلب تقييم الثنائي قبل مواجهة «يانج أفريكانز»
تفاصيل صفقة انتقال ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز | فيديو
إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو
السكة الحديد: تشغيل قطارات بعربات مختلطة ( نوم/ جلوس ) بين القاهرة وأسوان
زلزال يضرب سواحل اليمن بقوة 5.3 درجة بمقياس ريختر
رسمياً .. إيقاف الدراسة في 15 ولاية تونسية بعد غرق الطرق بسبب الفيضانات
حدث نادر في البيت الأبيض بشأن نائب الرئيس الأمريكي
تهديد مباشر .. ترامب يكشف عن أوامر صارمة بمحو إيران بالكامل
خروج قطار عن مساره في برشلونة.. مصرع السائق وإصابة 37 آخرين | تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

اليوم .. استمرار حجز وحدات مشروعات مصر العقارية | لا تفوّت فرصتك واعرف التفاصيل

وحدات سكنية
وحدات سكنية
آية الجارحي

تستمر منصة مصر العقارية في فتح الحجز للوحدات السكنية في مشروع ظلال اليوم الأربعاء.

كما حددت منصة مصر العقارية موعد حجز وحدات الإسماعيلية يوم الخميس 22 يناير 2026.

وعن وحدات "جنة، سكن مصر، روضة العبور، الإسكان الحر"، فسيتم فتح باب الحجز يومي الاثنين 26 والثلاثاء 27 يناير 2026.

وكانت منصة مصر العقارية قد أجلت في وقت سابق موعد التخصيص لعدد من الوحدات السكنية، من بينها مشروع ديارنا وظلال.

حجز الوحدات السكنية

أعلنت منصة مصر العقارية عن تنفيذ تحديثات تنظيمية محدودة، في إطار حرصها على تعزيز معايير الأمان والشفافية وضمان تجربة عادلة لجميع المواطنين، مع تحديد المواعيد الرسمية لتخصيص الوحدات السكنية الجديدة خلال شهر يناير 2026.


وأوضحت المنصة أن مواعيد تخصيص الوحدات جاءت على النحو التالي:

موعد حجز ديارنا 


حددت منصة مصر العقارية يوم الاحد 18 والاثنين 19 يناير 2026 للحجز في مشروع ديارنا 

موعد حجز ظلال


كما كانت قد حددت حجز مشروع ظلال الثلاثاء 20 والأربعاء 21 يناير 2026.

موعد حجز الاسماعلية 


وعن الإسماعيلية فقد تم تححديد  الخميس 22 يناير 2026
 

 

جنة، سكن مصر، روضة العبور، الإسكان الحر: الاثنين 26 والثلاثاء 27 يناير 2026

 


ودعت المنصة المواطنين إلى الاعتماد فقط على البيانات والمعلومات الرسمية الصادرة عنها، وعدم الالتفات إلى أي مصادر غير موثوقة، وذلك حفاظًا على حقوق المتقدمين وضمان الشفافية الكاملة في إجراءات الحجز والتخصيص.

ظلال سكن مصر جنه وحدات سكنية طرح الوحدات السكنية منصة مصر العقارية الإسماعيلية

