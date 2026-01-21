اليوم .. استمرار حجز وحدات مشروعات مصر العقارية | لا تفوّت فرصتك واعرف التفاصيل

تستمر منصة مصر العقارية في فتح الحجز للوحدات السكنية في مشروع ظلال اليوم الأربعاء.

حجز الوحدات السكنية

أعلنت منصة مصر العقارية عن تنفيذ تحديثات تنظيمية محدودة، في إطار حرصها على تعزيز معايير الأمان والشفافية وضمان تجربة عادلة لجميع المواطنين، مع تحديد المواعيد الرسمية لتخصيص الوحدات السكنية الجديدة خلال شهر يناير 2026.



وأوضحت المنصة أن مواعيد تخصيص الوحدات جاءت على النحو التالي:

موعد حجز ديارنا



حددت منصة مصر العقارية يوم الاحد 18 والاثنين 19 يناير 2026 للحجز في مشروع ديارنا

موعد حجز ظلال



كما كانت قد حددت حجز مشروع ظلال الثلاثاء 20 والأربعاء 21 يناير 2026.

موعد حجز الاسماعلية



وعن الإسماعيلية فقد تم تححديد الخميس 22 يناير 2026



جنة، سكن مصر، روضة العبور، الإسكان الحر: الاثنين 26 والثلاثاء 27 يناير 2026



ودعت المنصة المواطنين إلى الاعتماد فقط على البيانات والمعلومات الرسمية الصادرة عنها، وعدم الالتفات إلى أي مصادر غير موثوقة، وذلك حفاظًا على حقوق المتقدمين وضمان الشفافية الكاملة في إجراءات الحجز والتخصيص.