اجتماع مُوسّع لمحافظ دمياط لمتابعة تشغيل مستشفى الصحة النفسية قريبًا

عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم بديوان عام المحافظة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية بالأمانة العامة للصحة النفسية، لمتابعة الموقف التنفيذي بمستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بدمياط الجديدة، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والدكتور عمرو حنفي، مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والدكتور محمد عبد الخالق، مدير مديرية الصحة، والمهندس رامي مختار، مدير فرع شمال الدلتا بشركة المقاولون العرب «الجهة المنفذة للأعمال»، والعقيد حسام العطار، مدير إدارة الحماية المدنية، والدكتورة شيماء البشبيشي، مدير المستشفى.

وخلال الاجتماع، تابع محافظ دمياط نسب التنفيذ بالأعمال الجارية بالمستشفى، للانتهاء من المشروع وتشغيله بالكامل، وكذلك تنفيذ أعمال الحماية وفقًا للاشتراطات والأكواد المحددة، بما يحقق تنفيذ الأعمال طبقًا لتلك المعايير، وتحقيق أعلى معدلات الأمان بالمستشفى.

وأكد الدكتور أيمن الشهابي ضرورة التنسيق بين كافة الجهات، ودراسة محاور الملف، وإجراء المعاينات الميدانية، وذلك لوضع استراتيجية محددة يتم العمل في إطارها، والتنفيذ طبقًا للرؤية المحددة، والانتهاء من المستشفى التي تمثل أهمية بالغة لخدمة المحافظة والمناطق المحيطة في تخصصات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، بما يساهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.