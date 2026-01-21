رئيس جامعة دمياط يُكرّم باحثاً عُمانياً وافداً لحصوله على درجة الدكتوراه



كرّم الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اليوم ، الباحث العُماني الوافد سعيد بن راشد بن أحمد المخمري، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في التربية تخصص تكنولوجيا التعليم، وذلك تقديراً لجهوده العلمية المتميزة وما قدمه من رسالة بحثية ذات قيمة علمية وتطبيقية.

وجاء التكريم بحضور الدكتورة أماني محمد عوض، عميد كلية التربية، و الدكتور ربيع عبد العظيم رمود، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث أشاد الحضور بالمستوى العلمي المتميز للباحث وما أظهره من التزام وجدية طوال رحلته البحثية.

وخلال التكريم، تقدم الدكتور حمدان ربيع المتولي بخالص التهنئة للباحث العُماني، متمنياً له دوام التوفيق والسداد، ومزيداً من النجاح في مسيرته العلمية والعملية، مؤكداً أن جامعة دمياط تحرص على دعم ورعاية الطلاب الوافدين من الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتهم الأشقاء من سلطنة عُمان، بما يعزز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعات العربية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا الإنجاز يعكس المكانة العلمية لجامعة دمياط ودورها في إعداد كوادر بحثية قادرة على الإسهام في تطوير المنظومة التعليمية على المستويين العربي والإقليمي.

وفي ختام التكريم، أعرب الباحث العُماني سعيد بن راشد بن أحمد المخمري عن بالغ شكره وامتنانه لرئيس الجامعة وإدارتها وكلية التربية، لما وجده من دعم ورعاية أكاديمية متميزة طوال فترة دراسته، مؤكداً أن هذه التجربة العلمية شكّلت إضافة حقيقية لمسيرته البحثية والمهنية.

كما أشاد بالمناخ العلمي المتميز الذي توفره جامعة دمياط، وما تضمه من كفاءات أكاديمية أسهمت في صقل خبراته البحثية، معرباً عن فخره بالانتماء إلى إحدى الجامعات المصرية العريقة، ومتمنياً لجامعة دمياط دوام التقدم والازدهار.