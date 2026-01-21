قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يُواجه القضية بروح وطنية ونوايا صافية.. محامي «ميدو»: دايمًا كلامه بيتاخد بسوء نية
أحمد موسى: الإرهابي أحمد دومه خائن وعميل حرض على حرق الوطن في 2011 | فيديو
التعليم العالي: منحة علماء المستقبل خطوة جديدة في تمكين جيل قادر على المنافسة العالمية
«حرب تكسير عظام» بين ترامب وأوروبا وآسيا.. وخبير: المنتدى الدولي في مواجهة التحديات ومصر دولة محورية
كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة
رحلة ليلية مُثيرة .. ترامب ينطلق إلى سويسرا لحضور منتدى دافوس
في اتصال هاتفي .. أردوغان يشكر ترامب على المشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة
تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا
مسئول سابق في الناتو: ترامب جاد بشأن جرينلاند والأوروبيون عاجزون عن الرد
أفضل الأعمال في شهر شعبان.. انتهز الفرصة ولا تفوتها
مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي لـ الحكومة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة دمياط يُكرّم باحثاً عُمانياً وافداً لحصوله على درجة الدكتوراه

جامعه دمياط
جامعه دمياط
زينب الزغبي


كرّم  الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اليوم  ، الباحث العُماني الوافد سعيد بن راشد بن أحمد المخمري، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في التربية تخصص تكنولوجيا التعليم، وذلك تقديراً لجهوده العلمية المتميزة وما قدمه من رسالة بحثية ذات قيمة علمية وتطبيقية.

وجاء التكريم بحضور  الدكتورة أماني محمد عوض، عميد كلية التربية، و الدكتور ربيع عبد العظيم رمود، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث أشاد الحضور بالمستوى العلمي المتميز للباحث وما أظهره من التزام وجدية طوال رحلته البحثية.

وخلال التكريم، تقدم  الدكتور حمدان ربيع المتولي بخالص التهنئة للباحث العُماني، متمنياً له دوام التوفيق والسداد، ومزيداً من النجاح في مسيرته العلمية والعملية، مؤكداً أن جامعة دمياط تحرص على دعم ورعاية الطلاب الوافدين من الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتهم الأشقاء من سلطنة عُمان، بما يعزز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعات العربية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا الإنجاز يعكس المكانة العلمية لجامعة دمياط ودورها في إعداد كوادر بحثية قادرة على الإسهام في تطوير المنظومة التعليمية على المستويين العربي والإقليمي.

وفي ختام التكريم، أعرب الباحث العُماني سعيد بن راشد بن أحمد المخمري عن بالغ شكره وامتنانه لرئيس الجامعة وإدارتها وكلية التربية، لما وجده من دعم ورعاية أكاديمية متميزة طوال فترة دراسته، مؤكداً أن هذه التجربة العلمية شكّلت إضافة حقيقية لمسيرته البحثية والمهنية.

كما أشاد بالمناخ العلمي المتميز الذي توفره جامعة دمياط، وما تضمه من كفاءات أكاديمية أسهمت في صقل خبراته البحثية، معرباً عن فخره بالانتماء إلى إحدى الجامعات المصرية العريقة، ومتمنياً لجامعة دمياط دوام التقدم والازدهار.

دمياط محافظ دمياط جامعه دمياط وافد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن

ميندي ودياز

ميندي يخرج عن صمته.. هل تعمد "دياز" إهدار ركلة جزاء المغرب؟

ترشيحاتنا

ريال مدريد

نتيجة وأهداف ريال مدريد وموناكو بدوري أبطال أوروبا .. فيديو

رامي ربيعة وزوجته

رامي ربيعة يرزق بمولوده الثاني يوسف | شاهد

تير شتيجن

جيرونا الإسباني يضم تير شتيجن رسميًا معارًا من برشلونة حتى نهاية الموسم

بالصور

طريقة تحضير وصفة الكوسا بصوص الكريمة الشهية

طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة
طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة
طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة

لماذا لا يستطيع المُصابون بالأنيميا التبرع بالدم؟ .. اعرف الأسباب الصحية

أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا
أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا
أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل يوميًا؟.. فوائد صحية مذهلة

فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا
فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا
فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا

دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي

مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد
مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد
مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد

فيديو

لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد