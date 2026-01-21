قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد ومكان جنازة وعزاء الملحن محمد عزت
الرئيس السيسي يشارك في جلسة الحوار الخاصة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي
وزيرا المالية والاستثمار يجتمعان مع كوكاكولا العالمية لبحث زيادة استثماراتها في مصر
مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج
خلال أسبوع.. وزير الري يطلب تقارير فنية عن حالة معدات الرفع بالمحافظات
مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي
بنسبة 24% من الإجمالي.. الزراعة: 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة
وزير الخزانة الأمريكية من دافوس: جرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة
تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة علي المواطنين وتقديم تخفيضات في دفع الرسوم لتشجيع
عطل في طائرة ترامب يؤخر وصوله إلى منتدى دافوس 3 ساعات
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026| فيديو
أخبار البلد

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57 والمقامة بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتفقد مدبولي جناح وزارة الثقافة ووزارة الدفاع بمعرض الكتاب، كما شهد رئيس الوزراء فيلم تسجيلي عن بطولات عدد من قيادات الجيش، كما تفقد مدبولي جناح وزارة الداخلية واستمع لشرح حول أحدث أساليب الوزارة و الكتب التابعة للوزارة بالمعرض.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 57 والمقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير.

وتفقد مدبولي جناح وزارة الثقافة ووزارة الدفاع بمعرض الكتاب، كما شهد رئيس الوزراء فيلم تسجيلي عن بطولات عدد من قيادات الجيش، كما تفقد مدبولي جناح وزارة الداخلية واستمع لشرح حول أحدث أساليب الوزارة و الكتب التابعة للوزارة بالمعرض.

من جهته، أوضح وزير الثقافة أن هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب تُعد الأكبر في تاريخ المعرض من حيث حجم المشاركة، وتنوع الفعاليات، وثراء المحتوى الثقافي والفكري، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تشهد مشاركة غير مسبوقة، حيث يشارك بها 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي 6637 عارضًا، وهي أوسع مشاركة دولية.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أنه في ضوء المكانة الدولية الراسخة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تَعِد الوزارة جمهور المعرض هذا العام بنسخة استثنائية ذات هوية متفردة، تستلهم روح الإبداع المصري، وتفتح آفاقًا أوسع للحوار والمعرفة، لافتًا إلى أنه تم اختيار الكاتب الكبير نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض، فيما تم اختيار الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصيةً لمعرض كتاب الطفل.

وأضاف هنوأن دولة رومانيا تحل ضيف شرف الدورة السابعة والخمسين، منوهًا إلى البرنامج الثقافي الثري لدولة رومانيا الذي سيضم موائد مستديرة وندوات متنوعة تناقش العلاقات الثقافية.

شارك في افتتاح المعرض وزارء الثقافة والشباب والرياضة والتضامن والأوقاف والصناعة والنقل ومحافظ القاهرة.

رئيس الوزراء معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب مدبولي

