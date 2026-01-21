قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة علي المواطنين وتقديم تخفيضات في دفع الرسوم لتشجيع

ايمان البكش

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاً مع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية. 

تيسير وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص المحال العامة 

وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات التنسيق الجاري بين الوزارتين فيما يخص خطوات تيسير وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص المحال العامة والتجارية والأنشطة المختلفة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة رقمنة وحوكمة إجراءات استخراج التراخيص وتوحيدها، وتبسيطها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية مثل الحماية المدينة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات، بالإضافة إلي إتاحة خدمة إصدار تراخيص المحال العامة علي منصة مصر الرقمية.

تراخيص المحال العامة 

وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، حرص الوزارة علي تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بمنظومة تراخيص المحال العامة وتسهيل عملية تقديم طلبات المواطنين من أصحاب المحال في مختلف محافظات الجمهورية بما يسهم في تهيئة بيئة أعمال أكثر سهولة وشفافية تدعم الاقتصاد الوطني للدولة وزيادة فرص التشغيل والنمو في مختلف القطاعات.

وتحديث منظومة المحال العامة

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات مكثفة بحضور جميع ممثلي الجهات المعنية من أعضاء لجنة المحال العامة لمراجعة عدد من الإجراءات وتحديث منظومة المحال العامة، فيما يخص المستندات المطلوبة للتراخيص والاشتراطات اللازمة، واختصار الخطوات اللازمة لتقديم الطلبات للمواطنين ليتمكنوا من انهاء اجراءات التراخيص بشكل سهل مع توفير تخفيضات مالية في الدفع مع إتاحة إمكانية تحصيل الرسوم رقمياً من خلال مراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالمراكز التكنولوجية بما يساهم في اختصار زمن إصدار الموافقات عبر تحديد مدد زمنية لكل مرحلة حتى الحصول على الموافقة النهائية والتيسير علي المواطنين من أصحاب المحلات. 

بتيسير وتسهيل دورة العمل في الخدمات

كما تطرق الاجتماع إلي بحث مجالات التعاون بين الوزارتين فيما يتعلق بتيسير وتسهيل دورة العمل في الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين للتيسير عليهم، وكذا تسهيل الحصول علي خدمات المحليات الأكثر طلباً من المواطنين بصورة رقمية لتخفيف الزحام بالمراكز التكنولوجية في الأحياء والمدن والمراكز. 

ومن جانبه أكد وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الوزارة علي تقديم كل الدعم اللازم والمساندة المطلوبة لوزارة التنمية المحلية في جميع الملفات المشتركة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي ومنصة مصر الرقمية، وكذا تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للكوادر البشرية العاملة في مختلف الملفات بما يسهم في تبسيط وتسهيل خدمات المحليات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

حضر الاجتماع من وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم مساعد الوزيرة لشئون البيئة والتنمية المجتمعية واللواء مجدي الأبرق رئيس القطاع القانوني والمستشار وليد البوشى المستشار القانوني بالوزارة ، وذلك بحضور وفد من وزارة الاتصالات برئاسة المهندس محمود بدوي مساعد الوزير للتحول الرقمى وعدد من القيادات.

التنمية المحلية منال عوض ترخيص المحال المحال العامة تخفيض رسوم التراخيص

