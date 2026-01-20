الإسكان وتحقيق التنمية المحلية.. ندوة بإدارة إعلام مطروح

عقدت إدارة إعلام مطروح صباح اليوم ندوة تحت عنوان " الإسكان وتحقيق التنمية المحلية" وذلك بحضور عدد من العاملين بالأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واكدت مهندسة إيمان عبدالجليل مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بمطروح عن مدي ارتباط مفهوم التنمية الإسكانية بالتنمية المحلية بأعتبارها أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة بما توفره من أستقرار اجتماعي ورفع لمؤشرات النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.

وأوضحت عبدالجليل أن الدولة المصرية تعمل جاهدة علي تحقيق التنمية المستدامة وخاصة داخل المجتمعات المحلية من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والخطط العمرانية المتكاملة التي توازن بين الاحتياجات والموارد المتاحة.

كما أشارت إلي أن مشروعات الإسكان تسعي إلي تحقيق الأستقرار الاجتماعي من خلال توفير وحدات سكنية اجتماعية لكافة الشباب وكذلك تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل في قطاع الإنشاءات والصناعات المغذية مع جذب الاستثمارات لتطوير الخدمات التجارية والمرافق المحيطة به.

وأكدت مدير إسكان مطروح علي أن دور الإسكان لا يقتصر فقط علي توفير الوحدات السكنية بل يشمل تحسين شبكات الطرق والكهرباء والمياة والصرف الصحي وغيرها من امرافق التي تصب في رفع جودة الحياة للمواطنين في تلك المنطقة بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الطبيعية والحد من ظاهرة العشوائيات.

كما نوهت إلي اتجاه الدولة لتحقيق مفهوم جديد وهو الأسكان الأخضر والذي يسعي إلي استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وتقنيات توفير الطاقة.

وذكرت عبدالجليل أنه من المتوقع أن تقوم الدولة بالإعلان عن الإسكان الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي (سكن لكل المصريين) خلال الربع الأول من عام 2026، حيث أكدت علي أن محافظة مطروح من ضمن المحافظات المستهدفة في مشروع الإسكان الاجتماعي الذي سيشمل حوالي 120 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية والذي يستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.

وحول دور مديرية الإسكان بمطروح أكدت عبدالجليل علي الدور المحوري في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية والإشراف على "أضخم مشروع إسكان اجتماعي" بمطروح والعمل علي متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة والإشراف على أعمال الصيانة والنظافة لوحدات الإسكان الاجتماعي القائمة في (العلمين، سيدي عبد الرحمن، مرسى مطروح، وسيوة) وتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية

وأكدت أن دور المديرية لا يقتصرعلى بناء الوحدات السكنية فقط بل يمتد ليشرف على منشآت حيوية أخرى، كما حدث في إنشاء مبنى التوحد بمطروح وإنشاء إدارة سيوة الاجتماعية، والوحدة البيطرية، وسوق الجملة في سيوة مع رفع كفاءة الحملة الميكانيكية بمدينة العلمين واعتماد المخططات الاستراتيجية لـ 21 قرية بمطروح لتنظيم حركة البناء العمراني.

حيث تعمل المديرية كذراع تنفيذي أو استشاري في مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم تخصيص ميزانيات ضخمة لعام 2025-2026 لتطوير القرى وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.

وأوصت الندوة بضرورة تفعيل دور المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في إدارة المشروعات الإسكانية بما يلبي الاحتياجات الفعلية لكل منطقة وذلك بناء علي طبيعتها الجغرافية والسكانية.

كما طالب الحضور بضرورة توسع الدولة في مشروعات الإسكان الاجتماعي لفئات محدودي الدخل بما يتناسب مع طبيعة المجتمعات الريفية والصحراوية مثل محافظة مطروح.