«الذهب يشتعل عالميًا».. خبير يحذر من تقلبات حادة ويتوقع قفزة تاريخية مع قرارات الفيدرالي

علق سعيد إمبابي، خبير أسواق الذهب، على ارتفاع سعر الذهب عيار 21 إلى 6390 جنيهًا، قائلا: إن تحركات الذهب ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأحداث السياسية العالمية، خاصة السياسات الأمريكية وقرارات الفيدرالي.

وأضاف أن توقعات الأسعار تعتمد على القرارات المقبلة وعلى المتغيرات الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن أسعار الذهب تتأثر بالأخبار السياسية.

وأوضح خلال مداخلة ببرنامج كلمة أخيرة، على قناة ON، أن سياسات الرئيس الأمريكي ترامب وأي قرارات حكومية أو سياسات الفيدرالي الأمريكي تعد أكبر المؤثرين على حركة الأسعار عالميًا، متابعا أن السوق قد يصل إلى مستويات 5 آلاف دولار بناءً على الأحداث الجارية عالميًا، مؤكدًا أن أي تخفيض للفائدة من قبل الفيدرالي سيُسرع من الوصول لهذه المستويات.

وأشار إلى أن كل تغيير في الفائدة يتسبب في تقلبات حادة بأسعار الذهب عالميًا، متابعا أن ارتفاع أسعار الذهب يؤثر سلبًا على القوة الشرائية ويقلل أرباح التجار.

ونصح المواطن العادي، بإدخار ماله في الذهب وعلينا الانتظار فى الشراء حتى استقرار السوق قبل الشراء.