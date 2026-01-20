بسمة وهبة: الاستثمار العشوائي في الذهب عبر نصائح غير مختصين قد يؤدي لخسائر مالية

حذرت الإعلامية بسمة وهبة، من الاعتماد على البلوجرز والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي عند اتخاذ قرارات مالية، وخاصة في سوق الذهب، مؤكدة أنهم غالبًا ما يقدمون نصائح مضللة تهدف إلى تحقيق مصالحهم الشخصية وليس مصلحة الجمهور.

ووصفت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، الوضع بـ"الكارثة"، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء المؤثرين يقومون بإقناع المواطنين باستثمار أموالهم بطريقة غير سليمة، مثل دفعهم لشراء الذهب أو تحويل مدخراتهم بعيدًا عن القنوات الرسمية، بهدف الربح الشخصي لهم.

وأوضحت وهبة أن الحل يكمن في اللجوء إلى المصادر الموثوقة والجهات الرسمية، مثل البنك المركزي المصري وWorld Gold Council، حيث يقدمان معلومات دقيقة حول أسعار الفائدة وأسعار الذهب عالميًا، دون التلاعب أو الترويج لمصالح خاصة. وأكدت أن هذه الجهات توفر بيانات واضحة عن مؤشرات صعود وهبوط أسعار الذهب، بما يتيح للمواطن اتخاذ قرار استثماري واعٍ وسليم، بعيدًا عن التضليل.

وأشارت الإعلامية إلى أن سعر الذهب عيار 21 في مصر وصل مؤخرًا إلى 6155 جنيهًا للجرام دون إضافة المصنعية، مؤكدة أن عيار 21 هو المقياس الأكثر اعتمادًا وانتشارًا لتسعير الذهب في السوق المحلي. ودعت وهبة المواطنين إلى توخي الحذر والتأكد من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي قرارات مالية، مؤكدًة أن التوعية والرجوع إلى المصادر الرسمية هما السبيل لضمان حماية أموالهم ومصالحهم.