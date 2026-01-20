قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شكري: لم أشاهد نهائي اليورو مع نتنياهو .. والصورة استُغلت
جمال شعبان عن تريند الشاي المغلي: عايزين حاجة أخلاقية
للعام العاشر.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026
الجمارك: الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة ثابتة
مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل
جريمة المنقبات | مفاجأة في حادث بولاق الدكرور .. ابن شقيقة الضحية خطط للجناية مع نجل عمته .. شاهد يكشف
موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن
الجارديان : في دافوس .. أوروبا تدين الاستعمار الجديد لترامب مع تفاقم أزمة جرينلاند
سامح شكري: أعتز بثقة الرئيس السيسي بعد تعييني في مجلس النواب
دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
آي صاغة تحذر المواطنين من الاعتماد على نصائح البلوجرز في الذهب
ترامب: نجحت في القضاء على التضخم ورفع الناتج المحلي إلى 5%
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بسمة وهبة: الاستثمار العشوائي في الذهب عبر نصائح غير مختصين قد يؤدي لخسائر مالية

حذرت الإعلامية بسمة وهبة، من الاعتماد على البلوجرز والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي عند اتخاذ قرارات مالية، وخاصة في سوق الذهب، مؤكدة أنهم غالبًا ما يقدمون نصائح مضللة تهدف إلى تحقيق مصالحهم الشخصية وليس مصلحة الجمهور.

ووصفت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، الوضع بـ"الكارثة"، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء المؤثرين يقومون بإقناع المواطنين باستثمار أموالهم بطريقة غير سليمة، مثل دفعهم لشراء الذهب أو تحويل مدخراتهم بعيدًا عن القنوات الرسمية، بهدف الربح الشخصي لهم.

وأوضحت وهبة أن الحل يكمن في اللجوء إلى المصادر الموثوقة والجهات الرسمية، مثل البنك المركزي المصري وWorld Gold Council، حيث يقدمان معلومات دقيقة حول أسعار الفائدة وأسعار الذهب عالميًا، دون التلاعب أو الترويج لمصالح خاصة. وأكدت أن هذه الجهات توفر بيانات واضحة عن مؤشرات صعود وهبوط أسعار الذهب، بما يتيح للمواطن اتخاذ قرار استثماري واعٍ وسليم، بعيدًا عن التضليل.

وأشارت الإعلامية إلى أن سعر الذهب عيار 21 في مصر وصل مؤخرًا إلى 6155 جنيهًا للجرام دون إضافة المصنعية، مؤكدة أن عيار 21 هو المقياس الأكثر اعتمادًا وانتشارًا لتسعير الذهب في السوق المحلي. ودعت وهبة المواطنين إلى توخي الحذر والتأكد من صحة المعلومات قبل اتخاذ أي قرارات مالية، مؤكدًة أن التوعية والرجوع إلى المصادر الرسمية هما السبيل لضمان حماية أموالهم ومصالحهم.

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

