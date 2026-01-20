بسمة وهبة: التصرفات الفردية غير المسؤولة على السوشيال ميديا تهدد الأمن القومي

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها كمواطنة تهتم باستقرار المجتمع، تشعر بالقلق إزاء استغلال بعض الأشخاص وسائل الإعلام لنشر معلومات مضللة تسبب بلبلة في البلاد.

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أن هذا الأمر لا يقتصر على المشكلات الاقتصادية فقط، بل يمتد إلى التأثير على المؤسسات الوطنية مثل الجيش والشرطة، مشيرة إلى أن استقرار الدولة يعتمد على وعي المواطنين بعدم الانجرار وراء التحريض الإلكتروني.

وذكرت، أن البعض يصطاد في "الماء العكر" مستخدمين منصات التواصل الاجتماعي لترويج أفكار مضللة وتحقيق مصالح شخصية على حساب الوطن والمواطنين. وأكدت أن مثل هذه التصرفات تشوه دور الإعلام وتعرض استقرار الدولة للخطر، مشيرة إلى أن الحديث بأسلوب مهذب ومتفاهم هو الحل الأمثل لمعالجة المشاكل وليس نشر الفوضى عبر الفيديوهات والصور الصادمة.

وأضافت وهبة أن المواطن يجب أن يكون واعيًا وأن يستخدم العقل والفهم قبل تصديق أي محتوى يُعرض عليه، مؤكدًة أن النزعة الاستهلاكية والميل إلى الانفعال وراء الأخبار المضللة قد يخلق مشاكل أكبر من أصل المشكلة نفسها، مشيرة، إلى أن استغلال المشاعر الشعبية لتحقيق مكاسب شخصية يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.

وختمت وهبة بتوجيه رسالة للمجتمع المصري، دعت فيها الجميع إلى التعامل بحذر ومسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتجنب أن يصبحوا أدوات استغلال لأغراض غير وطن