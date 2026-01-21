عراقجي: لن نسمح بأن يتحول دعم الإرهاب إلى ممارسة بلا ثمن في النظام الدولي

شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على أن بلاده لن تسمح بتحول دعم الإرهاب إلى ممارسة بلا ثمن في النظام الدولي.

وأكد في تصريحاته الأخيرة، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إيران ستظل تصد أي محاولات لدعم أو تمويل الجماعات الإرهابية في المنطقة أو خارجها.

رفض كامل لدعم الإرهاب

أوضح عراقجي أن إيران تعتبر دعم الإرهاب تهديدًا للأمن الدولي، وأنها ستعمل مع الدول الشريكة لفضح هذه الأنشطة ومحاسبة من يقف وراءها.

كما أشار إلى أن بلاده ستكون في مواجهة مع أي دولة تحاول دعم الإرهاب أو تسهيل نشاطاته.

تأكيد على الموقف الثابت في مكافحة الإرهاب

أضاف وزير الخارجية الإيراني أن مكافحة الإرهاب تشكل أولوية أساسية في السياسة الخارجية لإيران، وأنها مستمرة في تعزيز تعاونها مع المجتمع الدولي لمكافحة هذه الآفة التي تهدد الأمن والسلام العالميين.

تزامنًا مع توترات إقليمية ودولية

هذه التصريحات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة، خاصة في ظل التحركات العسكرية لبعض الدول في الشرق الأوسط، وتستمر إيران في تعزيز موقفها ضد أي محاولات لزعزعة استقرار المنطقة من خلال دعم الأنشطة الإرهابية.