هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

ظهور الكدمات المفاجئة قد يكون أحيانًا أمرًا بسيطًا لا يستدعي القلق، لكنه في حالات أخرى يُعد ناقوس خطر صحي لا يجب تجاهله، خاصة إذا تكرر دون سبب واضح.

الفرق بين الحالتين يعتمد على الشكل، التوقيت، والأعراض المصاحبة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

متى تكون الكدمات طبيعية ولا تستدعي القلق؟

تكون الكدمات غير مقلقة غالبًا إذا:

ظهرت بعد اصطدام أو ضغط حتى لو لم تتذكريه

كانت صغيرة الحجم وتختفي خلال 7–14 يومًا

لم تكن مصحوبة بألم شديد أو أعراض أخرى

ظهرت في أماكن معتادة مثل الساقين أو الذراعين

في هذه الحالة، تكون ناتجة عن تمزق شعيرات دموية سطحية، وهو أمر شائع خاصة مع الإجهاد أو الحركة اليومية.

متى تتحول الكدمات المفاجئة إلى ناقوس خطر؟

يجب الانتباه واللجوء للطبيب فورًا إذا ظهرت الكدمات في الحالات التالية:

كدمات تظهر دون أي اصطدام

إذا لاحظتِ كدمات متكررة من دون سبب واضح، فقد يشير ذلك إلى:

نقص الصفائح الدموية

اضطرابات تجلط الدم

مشكلات في الكبد أو نخاع العظم

وهنا لا يجب الاكتفاء بالمراقبة.

كدمات كبيرة أو مؤلمة بشكل غير معتاد

الكدمات التي:

تكبر بسرعة

تكون مصحوبة بألم شديد أو تورم

يتغير لونها بشكل غير طبيعي أسود داكن جدًا أو بنفسجي قاتم

قد تدل على نزيف داخلي تحت الجلد أو مشكلة في الأوعية الدموية.

كدمات مع نزيف متكرر

ظهور الكدمات مع:

نزيف الأنف المتكرر

نزيف اللثة

غزارة الطمث غير المعتادة

نزول دم مع البول أو البراز

يشير بقوة إلى اضطرابات في تجلط الدم ويحتاج إلى فحوصات عاجلة.

كدمات مع إرهاق شديد أو فقدان وزن

إذا صاحَب الكدمات:

تعب مزمن غير مبرر

فقدان وزن مفاجئ

شحوب واضح في الوجه

دوخة أو صداع مستمر

فهذه علامات قد ترتبط بـ:

فقر الدم الشديد

أمراض الدم

نقص فيتامينات خطير

كدمات بعد تناول أدوية معينة

بعض الأدوية تزيد قابلية ظهور الكدمات، مثل:

مسيلات الدم

الكورتيزون

بعض أدوية الاكتئاب

لكن إذا زادت الكدمات فجأة بعد بدء دواء جديد، يجب مراجعة الطبيب فورًا.

كدمات لدى كبار السن أو الأطفال

عند كبار السن: قد تشير إلى هشاشة الأوعية أو سوء التغذية

عند الأطفال: الكدمات المتكررة دون سبب تستدعي فحصًا فوريًا لاستبعاد أمراض الدم

أسباب صحية شائعة للكدمات المفاجئة

نقص فيتامين C أو K

فقر الدم

اضطرابات الكبد

ضعف الأوعية الدموية

أمراض المناعة الذاتية

مشاكل الصفائح الدموية

متى يجب إجراء فحوصات طبية؟

يُنصح بإجراء تحاليل عاجلة إذا استمرت الكدمات أو تكررت، وتشمل: