قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج
خلال أسبوع.. وزير الري يطلب تقارير فنية عن حالة معدات الرفع بالمحافظات
مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي
بنسبة 24% من الإجمالي.. الزراعة: 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة
وزير الخزانة الأمريكية من دافوس: جرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة
تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة علي المواطنين وتقديم تخفيضات في دفع الرسوم لتشجيع
عطل في طائرة ترامب يؤخر وصوله إلى منتدى دافوس 3 ساعات
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026| فيديو
عراقجي: لن نسمح بأن يتحول دعم الإرهاب إلى ممارسة بلا ثمن في النظام الدولي
حريق يلتهم لانش سياحي بالغردقة أثناء رسوه على مارينا أحد الفنادق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟
هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟
أسماء عبد الحفيظ

ظهور الكدمات المفاجئة قد يكون أحيانًا أمرًا بسيطًا لا يستدعي القلق، لكنه في حالات أخرى يُعد ناقوس خطر صحي لا يجب تجاهله، خاصة إذا تكرر دون سبب واضح. 

الفرق بين الحالتين يعتمد على الشكل، التوقيت، والأعراض المصاحبة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

متى تكون الكدمات طبيعية ولا تستدعي القلق؟

تكون الكدمات غير مقلقة غالبًا إذا:

  • ظهرت بعد اصطدام أو ضغط حتى لو لم تتذكريه
  • كانت صغيرة الحجم وتختفي خلال 7–14 يومًا
  • لم تكن مصحوبة بألم شديد أو أعراض أخرى
  • ظهرت في أماكن معتادة مثل الساقين أو الذراعين

في هذه الحالة، تكون ناتجة عن تمزق شعيرات دموية سطحية، وهو أمر شائع خاصة مع الإجهاد أو الحركة اليومية.

متى تتحول الكدمات المفاجئة إلى ناقوس خطر؟

يجب الانتباه واللجوء للطبيب فورًا إذا ظهرت الكدمات في الحالات التالية:

كدمات تظهر دون أي اصطدام

إذا لاحظتِ كدمات متكررة من دون سبب واضح، فقد يشير ذلك إلى:

  • نقص الصفائح الدموية
  • اضطرابات تجلط الدم
  • مشكلات في الكبد أو نخاع العظم
  • وهنا لا يجب الاكتفاء بالمراقبة.

كدمات كبيرة أو مؤلمة بشكل غير معتاد

الكدمات التي:

  • تكبر بسرعة
  • تكون مصحوبة بألم شديد أو تورم
  • يتغير لونها بشكل غير طبيعي أسود داكن جدًا أو بنفسجي قاتم
  • قد تدل على نزيف داخلي تحت الجلد أو مشكلة في الأوعية الدموية.

كدمات مع نزيف متكرر

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟
  • ظهور الكدمات مع:
  • نزيف الأنف المتكرر
  • نزيف اللثة
  • غزارة الطمث غير المعتادة
  • نزول دم مع البول أو البراز

يشير بقوة إلى اضطرابات في تجلط الدم ويحتاج إلى فحوصات عاجلة.

كدمات مع إرهاق شديد أو فقدان وزن

إذا صاحَب الكدمات:

  • تعب مزمن غير مبرر
  • فقدان وزن مفاجئ
  • شحوب واضح في الوجه
  • دوخة أو صداع مستمر

فهذه علامات قد ترتبط بـ:

  • فقر الدم الشديد
  • أمراض الدم
  • نقص فيتامينات خطير

كدمات بعد تناول أدوية معينة

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

بعض الأدوية تزيد قابلية ظهور الكدمات، مثل:

  • مسيلات الدم  
  • الكورتيزون
  • بعض أدوية الاكتئاب

لكن إذا زادت الكدمات فجأة بعد بدء دواء جديد، يجب مراجعة الطبيب فورًا.

كدمات لدى كبار السن أو الأطفال

  • عند كبار السن: قد تشير إلى هشاشة الأوعية أو سوء التغذية
  • عند الأطفال: الكدمات المتكررة دون سبب تستدعي فحصًا فوريًا لاستبعاد أمراض الدم

أسباب صحية شائعة للكدمات المفاجئة

  • نقص فيتامين C أو K
  • فقر الدم
  • اضطرابات الكبد
  • ضعف الأوعية الدموية
  • أمراض المناعة الذاتية
  • مشاكل الصفائح الدموية

متى يجب إجراء فحوصات طبية؟

يُنصح بإجراء تحاليل عاجلة إذا استمرت الكدمات أو تكررت، وتشمل:

  • صورة دم كاملة
  • تحليل الصفائح الدموية
  • وظائف الكبد
  • اختبارات التجلط
  • مستوى الفيتامينات
متى تكون الكدمات طبيعية ولا تستدعي القلق متى تتحول الكدمات المفاجئة إلى ناقوس خطر الكدمات الكدمات المفاجئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

الذهب

«الذهب يشتعل عالميًا».. خبير يحذر من تقلبات حادة ويتوقع قفزة تاريخية مع قرارات الفيدرالي

تطبيق إنستاباي

إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

التليفون المحمول

اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة

ترشيحاتنا

زينة رمضان 2026

أسعار زينة رمضان 2026 في مصر.. أشكال جديدة تناسب كل الأذواق

انتهاء إعفاء الهواتف الواردة من الخارج

مهلة الإعفاء انتهت.. طريقة سداد رسوم الهواتف الواردة من الخارج

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

بالصور

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟
هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟
هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

جرينلاند وعسكرة القطب الشمالي.. لماذا يريد ترامب الاستحواذ على الجزيرة الدنماركية ؟

جزيرة جرينلاند
جزيرة جرينلاند
جزيرة جرينلاند

تفسير حلم الأطفال.. وعلاقته بالخوف الداخلي ومراحل الشفاء النفسي

تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى

فيديو

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد