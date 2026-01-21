قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج
خلال أسبوع.. وزير الري يطلب تقارير فنية عن حالة معدات الرفع بالمحافظات
مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي
بنسبة 24% من الإجمالي.. الزراعة: 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة
وزير الخزانة الأمريكية من دافوس: جرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة
تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة علي المواطنين وتقديم تخفيضات في دفع الرسوم لتشجيع
عطل في طائرة ترامب يؤخر وصوله إلى منتدى دافوس 3 ساعات
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026| فيديو
عراقجي: لن نسمح بأن يتحول دعم الإرهاب إلى ممارسة بلا ثمن في النظام الدولي
حريق يلتهم لانش سياحي بالغردقة أثناء رسوه على مارينا أحد الفنادق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بنسبة 24% من الإجمالي.. الزراعة: 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية
شيماء مجدي

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن حصاد استثنائي لملف الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2025، حيث بلغت نحو 9.5 مليون طن من الحاصلات الزراعية، مسجلة زيادة غير مسبوقة تجاوزت 800 ألف طن مقارنة بالعام الماضي.

 
وأشار وزير الزراعة إلى أن إجمالي قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة، قد بلغت نحو 11.5 مليار دولار خلال العام، وهو أيضا رقم غير مسبوق، حيث استحوذت بذلك الصادرات الزراعية وحدها بشقيها على  نسبة حوالي 24% من إجمالي صادرات مصر للعالم، مما يؤكد دور القطاع الزراعي كقاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي.

ووفقا لتقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي، تصدرت الموالح قائمة الصادرات المصرية بكمية بلغت 2 مليون طن، مما يعزز مكانة مصر كأكبر مصدر للبرتقال في العالم للعام السادس على التوالي، كما جاءت البطاطس في المركز الثاني بكمية 1.3 مليون طن، تليها البطاطا التي حققت طفرة كبيرة بوصولها إلى 387 ألف طن.

أهم الصادرات الزراعية 

ووفقا للتقرير فجاء ترتيب أهم الصادرات كالتالي: الفاصوليا (طازجة وجافة) بكمية حوالي 336 ألف طن،  والبصل الطازج بكمية 288 ألف طن، ثم العنب والذي بلغ حوالي 191 ألف طن، يليه الرمان والمانجو بكمية 136 ألف و126 ألف طن على التوالي، فضلا عن الطماطم والفراولة، حيث سجلتا 68 ألف و64 ألف طن على التوالي، مع نمو ملحوظ في الطلب الأوروبي.

وقال وزير الزراعة،  أن ذلك الإنجاز يؤكد على نجاح استراتيجية الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتحويل القطاع الزراعي إلى رافد رئيسي للعملة الصعبة، مشيرا إلى إلى أن المنتج المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية، نظرا للجودة التي يتمتع بها، حيث يتم حاليا تصدير نحو 405 منتج زراعي، إلى نحو 167 دولة حول العالم، وهو الأمر الذي يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية.


وأشاد فاروق بالجهود المبذولة من جميع حلقات المنظومة، بدءاً من المزارع وانتهاءً بالمصدر، والدور المحوري الذي تلعبه الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية في ضمان سلامة المنتجات، فضلا عن العلاقات الزراعية الخارجية، وجهود الوزارة المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وغير التقليدية أمام المنتجات المصرية، وتذليل كافة التحديات اللوجستية والإجرائية التي تواجه المصدرين لدعم استدامة النمو في قطاع الصادرات، إضافة الى الرقمنة الكاملة لخدمات الحجر الزراعي التي سهلت إجراءات الفحص والاعتماد، مما قلص زمن الإفراج الجمركي وزاد من وتيرة التدفقات التصديرية.

فتح الأسواق

وفي سياق متصل أشار الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أنه تم خلال عام 2025 فتح مايزيد على 25 سوقاً تصديرياً جديداً، من أبرزها أسواق في شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، ودول منطقة الكاريبي، لافتا إلى أبرز الجهود التي تم بذلها لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، والتي يأتي من بينها منظومة التكويد والتي سمحت بتتبع المنتج من الحقل وحتى وصوله للمستهلك النهائي، فضلا عن الرقابة الصارمة والالتزام الكامل بمعايير الصحة النباتية والجودة العالمية، إضافة الى قدرة المنتج المصري على التفوق في الأسواق الأوروبية والخليجية.

الزراعة وزير الزراعة الصادرات الزراعية التصدير الزراعي الصادرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

الذهب

«الذهب يشتعل عالميًا».. خبير يحذر من تقلبات حادة ويتوقع قفزة تاريخية مع قرارات الفيدرالي

تطبيق إنستاباي

إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

التليفون المحمول

اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة

ترشيحاتنا

يوسف بلعمري

المغربي يوسف بلعمري يصل القاهرة اليوم لاتمام انضمامه للنادي الأهلي

الاهلي

قائمة كاملة بالأسماء.. لاعبون تنقلوا بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا آخر 4 سنوات

بنتايج

خالد الغندور: لا علاقة بين صفقة ناصر ماهر وعودة بنتايج للزمالك

بالصور

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟
هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟
هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

جرينلاند وعسكرة القطب الشمالي.. لماذا يريد ترامب الاستحواذ على الجزيرة الدنماركية ؟

جزيرة جرينلاند
جزيرة جرينلاند
جزيرة جرينلاند

تفسير حلم الأطفال.. وعلاقته بالخوف الداخلي ومراحل الشفاء النفسي

تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى

فيديو

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد