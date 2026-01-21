«مؤلف ومخرج وحرامي».. الفنان إبرام سمير يكشف عن شخصيته ورسالة فيلمه الجديد

أعرب الفنان إبرام سمير عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في أحدث أعماله الفنية، فيلم «مؤلف ومخرج وحرامي»، مؤكدًا أن الفيلم يحمل رسالة إنسانية مهمة، خاصة لكل شخص مرّ بتجربة فشل في حياته.

وقال إبرام سمير في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»:

«العمل مختلف ويحمل رسالة أمل، وأجسد خلال أحداث الفيلم شخصية مخرج، وهي شخصية مليئة بالتفاصيل التي جذبتني منذ قراءة السيناريو».

وتابع: «سعيد جدًا بالتعاون مع كل فريق العمل، الكواليس كانت مليئة بالطاقة الإيجابية، والجميع يعمل بروح واحدة».

واختتم إبرام سمير تصريحاته معربًا عن أمله في أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور، وأن تصل رسالته لكل من يمر بظروف صعبة أو لحظات فشل، مؤكدًا أن العمل يركز على فكرة النهوض من جديد وعدم الاستسلام.