أبعاد إنسانية واجتماعية.. محسن محيي الدين يكشف عن دوره في مسلسل «2 قهوة» | فيديو

أعرب الفنان محسن محيي الدين عن سعادته الكبيرة بردود أفعال الجمهور على دوره في مسلسل «2 قهوة»، الذي يشارك في بطولته كل من الفنان أحمد فهمي والفنانة مرام علي.

وخلال ندوة أقيمت بموقع صدى البلد الإخباري، تحدث محيي الدين عن طبيعة الشخصية التي يجسدها في العمل، قائلًا:

«شوفت نماذج كتير للأب المتصابي، بيكونوا رافضين لفكرة كبر السن، وسعيد جدًا بردود أفعال الجمهور على المسلسل».

وأضاف أن الشخصية التي يقدمها تحمل أبعادًا إنسانية واجتماعية موجودة بقوة في المجتمع، وهو ما جعله يتفاعل معها ويحرص على تقديمها بشكل واقعي بعيدًا عن المبالغة.

وتدور أحداث مسلسل «2 قهوة» حول شخصية رئيسية تواجه سلسلة من التحديات المهنية والعاطفية، حيث يجد البطل نفسه داخل قصة حب جديدة تقلب موازين حياته، قبل أن تعود طليقته إلى المشهد من جديد لتفتح جراح الماضي وتبدأ رحلة من المشاعر المتشابكة التي تجمع بين الحب والندم والصراع الداخلي.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم إلى جانب أحمد فهمي ومرام علي، منهم: مي القاضي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الأباصيري، وعمر رياض.

ويحظى مسلسل «2 قهوة» بتفاعل ملحوظ من الجمهور.



