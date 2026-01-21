قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

خداع بالنقاب ونهاية مأساوية .. القصة الكاملة لجريمة بولاق الدكرور وكشف مفاجأة القرابة

المتهمين
المتهمين
رنا أشرف

شهدت منطقة بولاق الدكرور واقعة قتل مأساوية أثارت حالة من الحزن والقلق بين الأهالي، بعدما لقيت ربة منزل مصرعها داخل شقتها على يد شخصين تنكرا في زي سيدات منقبات، وتمكنا من دخول المسكن بدعوى أنهما من الجيران.

وبحسب روايات عدد من سكان المنطقة، قام المتهمان بتقييد ابنة المجني عليها عقب دخولهما الشقة، ثم استوليا على مشغولات ذهبية ومقتنيات خاصة من داخل المسكن، قبل أن يعتديا على ربة المنزل، ما أسفر عن وفاتها في الحال، ولاذا بالفرار من موقع الحادث.

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات الواقعة، حيث جرى فحص البلاغات وجمع المعلومات وسماع أقوال الشهود، إلى جانب تفريغ التحريات التي قادت إلى تحديد هوية الجناة.

وأسفرت التحريات وتقنين الإجراءات عن ضبط المتهمين، وتبين أنهما ابن شقيقة المجني عليها وابن عمتها، حيث تم اقتيادهما إلى ديوان القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتجرى حاليًا التحقيقات للوقوف على دوافع الجريمة وكشف تفاصيلها كاملة، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جريمة المنقبات | مفاجأة في حادث بولاق الدكرور

ابن شقيقة الضحية خطط للجناية مع نجل عمته.. شاهد يكشف

قال حسام، جار السيدة المجني عليها، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، إن الضحية كانت سيدة معروفة بحسن السمعة بين أهالي المنطقة، موضحًا أنها أعطت المتهم، ابن شقيقتها، فاترينة صغيرة أمام إحدى المدارس لمساعدته، حيث كان يبيع باتيه كمشروع بسيط للرزق، وتسعى من خلاله لمساندته ماديًا.

مفتاح بوابة العمارة سهل دخول الجناة وخروجهم

وأضاف حسام أن ابن شقيقة الضحية كان بحوزته مفتاح بوابة العمارة، وهو ما سهل على الجناة معرفة تفاصيل الدخول والخروج، لافتًا إلى أن الواقعة بدأت بدافع السرقة، إلا أنها تحولت إلى جريمة قتل بعد أن قاومت المجني عليها الجاني وحاولت الدفاع عن نفسها.

وأوضح الجار أن السيدة أثناء مقاومتها للجاني قامت بنزع النقاب عن وجهه، ما أدى إلى كشف هويته، الأمر الذي دفعه إلى خنقها خوفًا من افتضاح أمره، مشيرًا إلى أن آثار الاعتداء كانت واضحة، وأنه نفذ الجريمة بمساعدة ابن عمته، لعلمه المسبق بأن خالته كانت تمتلك مشغولات ذهبية، فضلًا عن كونها قد تسلمت مؤخرًا مبلغ جمعية.

اللاصق الطبي يقود المباحث إلى كشف خيوط الجريمة

وتابع حسام أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع الواقعة باحترافية شديدة، حيث توصلت المباحث إلى خيوط مهمة من خلال شريط لاصق طبي تم استخدامه في تقييد نجلتها، وبعد فحص مصدره، جرى تتبع الصيدليات المحيطة، وتحديد الشخص الذي قام بشرائه خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن تحركات المباحث لم تتوقف عند ذلك، بل امتدت إلى مراقبة المشيعين خلال جنازة الضحية، حيث تم رصد ردود أفعال الحاضرين، وملاحظة ملامح التوتر والارتباك على بعض الوجوه، وهو ما ساعد في تضييق دائرة الاشتباه، خاصة بعد ملاحظة تواجد المتهمين معًا بشكل متكرر.

وأكد حسام في ختام تصريحاته أن أهالي المنطقة يثقون في جهود الأجهزة الأمنية، وينتظرون القصاص العادل، مشددًا على أن الجريمة هزت الجميع، كون الضحية كانت مثالًا للجدعنة والعمل الشريف، ولم تكن تتوقع هذا المصير المأساوي.

مقتل سيدة في بولاق الدكرور بولاق الدكرور جريمة بولاق الدكرور التنكر في زي منقبات قتل سيدة منزل في بولاق الدكرور

