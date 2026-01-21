12 حضن في اليوم يحقق السعادة.. استشاري نفسي يعلن أرقام مهمة

أكد الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن الإنسان في حاجة لـ أربع أحضان في اليوم ليكون متزن نفسيا، و8 مرات في اليوم ليكون الإنسان واثق في نفسه خلال اليوم، و12 حضن حتى يكون إنسان مبدع.



وأضاف وليد هندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير ونهاد سمير، وأحمد دياب، أن الأطفال التي يتم احتضانها في الصغر كثيرا يصبحون مبدعون في الكبر.

12 حضنا في اليوم



ولفت إلى أن هناك دراسة أمريكية كشفت أن الإنسان في حاجة للحضن 4 مرات في اليوم من أجل البقاء، ومن أجل الحفاظ على الصحة النفسية وتحقيق السعادة فهو محتاج من 8 لـ 12 حضن في اليوم.



ولفت إلى أن الأرقام التي يصرح بها ليست للهزار والتريند، لكن هذه الأشياء حقيقية، وعلى الجميع معرفة المعلومات الصحيحة، التي تفيد الأسرة بالكامل.



وتابع أن هناك دراسة أيضًا في 2021 في الدول العربية كشفت أن 61 % من الأهالي يتوقفون عن حضن الأبناء بعد وصول سن البلوغ، وأن هذا ينتج عنه حالة من المشكلات بين الأبناء.

حضن المرأة يقلل الاجهاد



وأشار إلى أن حضن المرأة يقلل الاجهاد لديها، وأن المواطنين أحاب السن الكبير يصابون بالتوتر حالة عدم الحضن من الأقارب، ولذلك على الجميع معرفة المعلومات الصحيحة.

