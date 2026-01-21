جامعة بنها تطلق أول ماجستير في إدارة الأعمال الدولية بالتعاون مع"ووهان الصينية"

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن إطلاق أول برنامج ماجستير مهني في إدارة الأعمال الدولية (MIB) في مصر، وذلك بالتعاون مع جامعة ووهان الصينية، بهدف إعداد وتأهيل قادة أعمال دوليين، من خلال كلية بنها–ووهان للدراسات العليا بمدينة العبور.

شهادات مزدوجة

وأوضح رئيس الجامعة أن البرنامج يمنح الخريجين شهادة مزدوجة؛ إحداهما من جامعة بنها، والأخرى من جامعة ووهان الصينية، المصنفة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، بما يعزز من القيمة الأكاديمية والمهنية للدارسين.

وأضاف الجيزاوي أن البرنامج يعد نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي، حيث يفتح آفاقًا جديدة أمام الخريجين من مختلف التخصصات للانطلاق نحو عالم الأعمال الدولية.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن مدة الدراسة بالبرنامج تبلغ عامين دراسيين، مع إتاحة فرصة السفر إلى الصين لمدة عام كامل، للحصول على تدريب عملي متخصص في إدارة الأعمال الدولية، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في إكساب الطلاب خبرات تطبيقية مباشرة من داخل السوق الصيني.

واوضح أن البرنامج يتيح القبول لخريجي الجامعات والمعاهد العليا من جميع التخصصات، مع توفير شروط قبول ميسّرة، في إطار حرص الجامعة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين في الالتحاق بسوق الأعمال الدولية.