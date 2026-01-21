حقيقة تقديم جزء ثالث من أشغال شقة فى رمضان المقبل.. هشام ماجد يحسم الجدل

أكد الفنان هشام ماجد على إمكانية تقديم جزء ثالث من مسلسل أشغال شقة، مؤضحا أن صناع العمل ينون تقديم جزء ثالث من العمل بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزئين الأول والثاني.

وقال هشام ماجد في لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر، إن الجزء الثالث لن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل، حيث أن صناع العمل قرروا أن يأخذوا فترة استراحة حتى يقدمون عمل بنفس مستوى الجزئين الأول والثاني.

وأوضح هشام ماجد: "إن شاء الله فيه "أشغال" "شقة" الجزء التالت، بس هو مش في رمضان ده حبينا نريح السنة دي لأن التوقعات بقت عالية أوي بعد الجزء الثاني فمكناش عايزين نقصر في حق الجزء الثالث ونشتغل عليه كويس ونقدر نقدم حاجة علشان منخذلش الناس اللي مستنية المسلسل.. فقولنا نريح رمضان ده ونعمله إن شاء الله رمضان اللي بعده".

وكان قد عبر الفنان هشام ماجد عن تقديره الكبير للفنانة إسلام مبارك، التي لفتت الأنظار بأدائها المميز في مسلسل “أشغال شقة جدًا” الذي عُرض في رمضان الماضي.

وخلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” على قناة MBC مصر، قال هشام ماجد: “عايز أشكر إسلام مبارك لأنها من أكتر الناس اللي اتبهدلت معانا، كانت بتقعد ساعات طويلة، ولازم تاكل، ونعيد التصوير كذا مرة، فتاكل أكتر من مرة، وعملت أكشن كتير”.

مسلسل أشغال شقة

“أشغال شقة جدًا” من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، ومصطفى غريب، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

يُعد العمل من أبرز المسلسلات الكوميدية التي طُرحت في رمضان 2025، وقد حظي بإشادات جماهيرية واسعة.