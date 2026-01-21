قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشارك في جلسة الحوار الخاصة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي
وزيرا المالية والاستثمار يجتمعان مع كوكاكولا العالمية لبحث زيادة استثماراتها في مصر
مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج
خلال أسبوع.. وزير الري يطلب تقارير فنية عن حالة معدات الرفع بالمحافظات
مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي
بنسبة 24% من الإجمالي.. الزراعة: 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة
وزير الخزانة الأمريكية من دافوس: جرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة
تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة علي المواطنين وتقديم تخفيضات في دفع الرسوم لتشجيع
عطل في طائرة ترامب يؤخر وصوله إلى منتدى دافوس 3 ساعات
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026| فيديو
عراقجي: لن نسمح بأن يتحول دعم الإرهاب إلى ممارسة بلا ثمن في النظام الدولي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

حقيقة تقديم جزء ثالث من أشغال شقة فى رمضان المقبل.. هشام ماجد يحسم الجدل

أحمد إبراهيم

أكد الفنان هشام ماجد على إمكانية تقديم جزء ثالث من مسلسل أشغال شقة، مؤضحا أن صناع العمل ينون تقديم جزء ثالث من العمل بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزئين الأول والثاني.

وقال هشام ماجد في لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر، إن الجزء الثالث لن يعرض في الموسم الرمضاني المقبل، حيث أن صناع العمل قرروا أن يأخذوا فترة استراحة حتى يقدمون عمل بنفس مستوى الجزئين الأول والثاني.

وأوضح هشام ماجد: "إن شاء الله فيه "أشغال" "شقة" الجزء التالت، بس هو مش في رمضان ده حبينا نريح السنة دي لأن التوقعات بقت عالية أوي بعد الجزء الثاني فمكناش عايزين نقصر في حق الجزء الثالث ونشتغل عليه كويس ونقدر نقدم حاجة علشان منخذلش الناس اللي مستنية المسلسل.. فقولنا نريح رمضان ده ونعمله إن شاء الله رمضان اللي بعده".

وكان قد عبر الفنان هشام ماجد عن تقديره الكبير للفنانة إسلام مبارك، التي لفتت الأنظار بأدائها المميز في مسلسل “أشغال شقة جدًا” الذي عُرض في رمضان الماضي.

وخلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” على قناة MBC مصر، قال هشام ماجد: “عايز أشكر إسلام مبارك لأنها من أكتر الناس اللي اتبهدلت معانا، كانت بتقعد ساعات طويلة، ولازم تاكل، ونعيد التصوير كذا مرة، فتاكل أكتر من مرة، وعملت أكشن كتير”.

مسلسل أشغال شقة 

“أشغال شقة جدًا” من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، ومصطفى غريب، ومن تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

يُعد العمل من أبرز المسلسلات الكوميدية التي طُرحت في رمضان 2025، وقد حظي بإشادات جماهيرية واسعة.

هشام ماجد مسلسل أشغال شقة جدا مسلسل أشغال شقة الفنان هشام ماجد أسماء جلال

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

الذهب

«الذهب يشتعل عالميًا».. خبير يحذر من تقلبات حادة ويتوقع قفزة تاريخية مع قرارات الفيدرالي

تطبيق إنستاباي

إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

التليفون المحمول

اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة

المهندس أمين مسعود

وكيل أول إسكان النواب: مشاركة الرئيس في دافوس تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

المهندس محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ

برلمانى: مشاركة الرئيس السيسي فى دافوس تقود مصر لموقع متقدم على خريطة الاقتصاد العالمي

الرئيس السيسي

تشريعية الشيوخ: الرئيس السيسي في دافوس يعكس قوة الدولة وثقة العالم بقيادتها

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

جرينلاند وعسكرة القطب الشمالي.. لماذا يريد ترامب الاستحواذ على الجزيرة الدنماركية ؟

تفسير حلم الأطفال.. وعلاقته بالخوف الداخلي ومراحل الشفاء النفسي

