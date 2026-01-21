السيسي: نؤكد ضرورة منح أولوية للقضاء على الفقر والجوع وتحقيق الرخاء لشعوب العالم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة منح أولوية للقضاء على الفقر والجوع وتحقيق الرخاء المشترك لشعوب العالم.

وأضاف الرئيس السيسي خلال جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، أن مصر حرصت على استعادة الدولة في ليبيا والسودان ولبنان وسوريا والصومال، وأن الأمور في لبنان تسير بالطريق الصحيح ونأمل تحقيق الاستقرار الكامل.



ولفت إلى أن مصر تؤمن بعدم التدخل في شؤون الدول، ونؤكد ضرورة عدم استثناء أحد من الحوار والمشاركة السياسية في سوريا، وأن الدور المصري إيجابي للغاية في تحقيق الاستقرار بمنطقة مضطربة.



