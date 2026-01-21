الرئيس السيسي: الحكومة سعيدة بمعدل النمو بس عاوز الأحسن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن «معدلات النمو في الربع الأول وصلت إلى 5.3% ويمكن الحكومة سعيدة بمعدل النمو لكن احنا عايزين نمو أعلى من الذي تحقق لأن البيئة في مصر جاذبة للاستثمار وأن مصر بها مناطق مميزة ذات طبيعة خاصة».

وأضاف الرئيس السيسي خلال جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، أن “كنا عارفين أننا نبذل جهود كبيرة جدا على الصعيد الإقتصادي فى مصر لتجهيز الدولة ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة الذى وضعناها حتي 2030”.

وأردف: “عملنا إجراءات كثيرة تهدف إلى جذب القطاع الخاص وتجهيز البنية التحتية، وكان من ضمن عناصر البنية التحتية هو عمل إستقرار”.

ووجه رسالة للمستثمرين ورجال الأعمال، قائلا: “ مصر مارست سياسية ترتكز على دعم الإستقرار والحفاظ عليه ليس فقط داخل مصر بل فى محيطها الإقليمي والدولي وكانت دائما مشاركتها إيجابية فى هذا الأمر، للحفاظ على أوجه إستعادة الإستقرار التي تعرضت له المنطقة خلال العشر سنوات الماضية”.

وأردف: “عندنا شواطئ بالبحر الأحمر والمتوسط، وتم إنشاء شبكة موانئ كبيرة جدا يصاحبها شبكة طرق وسكة حديد متقدمين جدا”.