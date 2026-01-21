يبحث الكثير من الاشخاص عن الطرق الطبيعية لتبيض الاسنان بدون اللجوء إلى عمليات التجميل الخاصة بالاسنان و للحفاظ على مينا الاسنان.

ووفقا لموقع هيلثي لاين نقدم لك فى هذا التقرير افضل الطرق الطبيعية لتبيض الاسنان.

طرق طبيعية لتبييض الأسنان ما يلي :-

1-التفريش باستخدام صودا الخبز: حيث يتم صنع مادة كالمعجون عن طريق خلط صودا الخبزمع الماء، ويتم التفريش باستخدام هذا المعجون الناتج؛ إذ تعمل صودا الخبز على تهيئة بيئةٍ قاعديةٍ لا تستطيع أن تنمو فيها البكتيريا.

2- المضمضة باستخدام محلول خل التفاح: حيث يتم تخفيف خل التفاح باستخدام الماء واستخدامه كغسولٍ فمويٍّ مع مراعاة المضمضة بالماء بعد استخدامه، وخل التفاح مادةٌ حمضيةٌ كانت تستخدمُ قديماً كمادةٍ مطهرةٍ ومعقمة، وذلك لقدرتها على قتل البكتيريا.

·3-استخدام الفراولة في تبييض الأسنان: حيث يتم هرس حبةٍ من الفراولة وخلطها مع صودا الخبز لصنع مادةٍ كالمعجون والتفريش باستخدامها، حيث أشارت دراسةٌ حديثةٌ إلى وجود تغيّرٍ طفيفٍ في لون الأسنان عند استخدام هذا الخليط، ولكن تجدر الإشارة إلى أنّ الإفراط في استعمال هذه الطريقة قد يُسبّب تلف الأسنان.

4- استخدام غسول الزيت الفمويّ: مثل زيت السمسم أو زيت جوز الهند، حيث إنّ للزيت القدرة على قتل البكتيريا، ويُقال إنّ استخدامه بشكلٍ يوميٍّ يؤدي إلى جعل الأسنان أكثر بياضاً.

5- فرك الأسنان بقشور الفواكه: مثل الموز، والليمون، والبرتقال، حيث يتمّ فرك الأسنان بقشور هذه الفواكه لمدة دقيقتين، ومن ثم يتم غسل الفم وتفريش الأسنان بعد الانتهاء، ويُقال إنّ هذه الطريقة لها أثرٌ في تبييض الأسنان، إلاّ أنه لا توجد دراساتٌ تثبت ذلك.

·6-تفريش الأسنان باستخدام الفحم، حيث يتم وضع القليل من مسحوق الفحم على الفرشاة ويتم تفريش الأسنان باستخدامها، مع مراعاة التفريش بلطفٍ والحرص على عدم ملامسة اللثة، لأنّ ذلك قد يسبب لها الأذى، وللفحم خاصية الامتصاص مما تجعله قادراً على امتصاص التصبغات، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ الفحم مادةٌ كاشطةٌ قادرةٌ على إزالة التصبغات، ولا بدّ من الانتباه إلى أنّ الفحم قد يدخل في الأسنان التي تحتوي على شقوقٍ أو كسورٍ قديمةٍ ويتجمع فيها.

7- صُنع غسولٍ فمويٍّ عن طريق إذابة مسحوق الفحم في الماء، والمضمضة باستخدامه لمدة دقيقتين، مع مراعاة غسل الفم بالماء بعد الانتهاء من استخدام هذا الغسول.