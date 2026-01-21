تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات

أصدرت إدارة الهرم التعليمية بيانا رسميا تحذيرا عاجلا بشأن آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 المقرر أن يكون غداً الخميس.

حيث قالت إدارة الهرم التعليمية أنه في إطار حرص الدكتورة نجوى الكامل مديرة الإدارة على مصلحة أبنائها الطلاب ومستقبلهم الدراسي، تُحذّر إدارة الهرم التعليمية جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2026 من أي محاولات لـ إثارة الشغب أو الفوضى داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، خاصة مع دخولنا اليوم الأخير من امتحانات الشهادة الإعدادية غداً ، والذي يشهد في بعض الأحيان محاولات للاستهانة بالقواعد أو افتعال الفوضى بدعوى الاحتفال بانتهاء الامتحانات.

وأضافت إدارة الهرم التعليمية :

نؤكد بحزم أن أي طالب سيقوم بإحداث أي تلفيات في أثاث المدرسة أو ممتلكاتها أو إهانة أي معلم أو ملاحظ أو عضو من أعضاء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 سواء برفع صوته أو استخدام الألفاظ غير اللائقة أو التجمهر أو تعطيل سير اللجنة أو تحريض زملائه على الشغب ، فإنه سوف يضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية الفورية.

وحذرت إدارة الهرم التعليمية من أن العقوبة ستصل إلى إلغاء الامتحان، أو إعادة العام الدراسي بالكامل، مع تحميل ولي الأمر المسؤولية القانونية عن أي تلفيات أو إساءة تصدر عن الطالب.



وأكدت إدارة الهرم التعليمية ، أن هذا التحذير يأتي بشكل خاص في آخر يوم من امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الجيزة ، لأن أي تصرف غير مسؤول في هذه المرحلة قد يُنهي عامًا دراسيًا كاملًا بعقوبة قاسية بدلًا من أن يُختتم بنجاح مشرف.



كما أكدت إدارة الهرم التعليمية أنها تحمل أولياء الأمور مسؤولية المتابعة الجادة لأبنائهم، وتوجيههم للالتزام الكامل بالتعليمات والقوانين المنظمة لسير الامتحانات، حفاظًا على مستقبلهم وسمعة مدارسهم.



جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنتهي رسميا امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة غدا الخميس 22 يناير 2026 .