معلومات الوزراء يستعرض أهمية الليثيوم كمورد استراتيجي داعم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
القصبي: الإحصائيات تؤكد وجود نحو 12 مليون مواطن من ذوي الإعاقة
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
أخبار البلد

تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات

ياسمين بدوي

أصدرت إدارة الهرم التعليمية بيانا رسميا تحذيرا عاجلا بشأن آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 المقرر أن يكون غداً الخميس.

حيث قالت إدارة الهرم التعليمية أنه في إطار حرص الدكتورة نجوى الكامل مديرة الإدارة على مصلحة أبنائها الطلاب ومستقبلهم الدراسي، تُحذّر إدارة الهرم التعليمية جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2026 من أي محاولات لـ إثارة الشغب أو الفوضى داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، خاصة مع دخولنا اليوم الأخير من امتحانات الشهادة الإعدادية غداً ، والذي يشهد في بعض الأحيان محاولات للاستهانة بالقواعد أو افتعال الفوضى بدعوى الاحتفال بانتهاء الامتحانات.

وأضافت إدارة الهرم التعليمية : 
نؤكد بحزم أن أي طالب سيقوم بإحداث أي تلفيات في أثاث المدرسة أو ممتلكاتها أو إهانة أي معلم أو ملاحظ أو عضو من أعضاء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026  سواء برفع صوته أو استخدام الألفاظ غير اللائقة أو التجمهر أو تعطيل سير اللجنة أو تحريض زملائه على الشغب ، فإنه سوف يضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية الفورية.

وحذرت إدارة الهرم التعليمية من  أن العقوبة ستصل إلى إلغاء الامتحان، أو إعادة العام الدراسي بالكامل، مع تحميل ولي الأمر المسؤولية القانونية عن أي تلفيات أو إساءة تصدر عن الطالب.
 

وأكدت إدارة الهرم التعليمية ، أن هذا التحذير يأتي بشكل خاص في آخر يوم من امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الجيزة ، لأن أي تصرف غير مسؤول في هذه المرحلة قد يُنهي عامًا دراسيًا كاملًا بعقوبة قاسية بدلًا من أن يُختتم بنجاح مشرف.


كما أكدت إدارة الهرم التعليمية أنها تحمل أولياء الأمور مسؤولية المتابعة الجادة لأبنائهم، وتوجيههم للالتزام الكامل بالتعليمات والقوانين المنظمة لسير الامتحانات، حفاظًا على مستقبلهم وسمعة مدارسهم.


جدير بالذكر أنه من المقرر أن تنتهي رسميا امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة غدا الخميس 22 يناير 2026  .

إدارة الهرم التعليمية إدارة الهرم امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الشهادة الإعدادية 2026 الإعدادية 2026

